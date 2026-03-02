Nuova Lancia Ypsilon affianca Patty Pravo nel videoclip “Opera”

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Lancia sceglie di affiancare Patty Pravo in un progetto che unisce musica, identità e visione contemporanea. Il marchio torinese accompagna l’artista nel videoclip di “Opera”, brano scritto da Giovanni Caccamo e in gara al Festival, che dà anche il titolo al nuovo album della cantante.

Lancia accompagna Patty Pravo nel videoclip di “Opera” con la nuova Lancia Ypsilon

Il filmato, ideato dall’agenzia 777, nata dalla collaborazione tra Armando Testa e Herezie, è un racconto visivo elegante e suggestivo che celebra i sessant’anni di carriera della “ragazza del Piper”. Un percorso artistico capace di attraversare epoche e linguaggi senza mai perdere coerenza e personalità, qualità che Lancia riconosce come parte integrante del proprio DNA.

La narrazione si sviluppa a partire da un camerino, dove la voce di Patty Pravo prende forma in un crescendo emotivo. Dal dietro le quinte al palcoscenico, fino a oltrepassare il teatro e invadere la notte romana, il brano diventa un’eco che si diffonde per le strade dell’Urbe. A incarnarne la forza magnetica è una pantera bianca, simbolo di unicità e presenza scenica, che corre attratta dal canto dell’artista.

Nel racconto trova spazio anche la Lancia Ypsilon, che si inserisce come co-protagonista. La vettura si dirige verso il teatro e accoglie Patty Pravo a bordo sulle ultime note della canzone, suggellando un incontro tra eleganza e modernità. L’automobile non è semplice elemento scenico, ma parte integrante di una narrazione che intreccia arte e mobilità.

Il progetto di comunicazione punta proprio su questo dialogo: tradizione e innovazione, personalità e coerenza identitaria. Il videoclip “Opera” diventa così una metafora del percorso di rinnovamento intrapreso da Lancia, oggi impegnata a ridefinire il proprio posizionamento nel segmento B premium.

La Nuova Lancia Ypsilon è disponibile in configurazione 100% elettrica o ibrida di ultima generazione. In particolare, la versione ibrida adotta un motore 1.2 litri da 110 CV (74 kW) con tecnologia 48V a tre cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a sei rapporti. Il sistema garantisce efficienza nei consumi, fluidità di marcia e, in determinate condizioni, la possibilità di viaggiare in modalità elettrica.

Nei prossimi mesi la gamma si arricchirà ulteriormente, a conferma della volontà di Lancia di offrire una proposta completa, tecnologica e coerente con la propria nuova identità. A Sanremo 2026, tra musica e suggestioni notturne, il marchio torinese sceglie di raccontarsi attraverso l’arte, riaffermando il legame con lo stile italiano e con una delle sue icone più rappresentative.