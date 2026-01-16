DS 3 lancia l’edizione limitata Pallas Cristal prima del tramonto

Mentre il ciclo di vita della DS 3 si avvia verso il tramonto, il marchio premium francese ha deciso di regalarle un ultimo sussulto di gloria. Nasce la DS 3 Pallas Cristal, un’edizione limitata che sembra vestire d’inverno la gamma più apprezzata del brand. Nonostante l’età, nel 2025 la DS 3 ha continuato a tenere testa ad altre compatte nel mercato domestico, in Francia, e ora prova a consolidare la propria posizione con una dose massiccia di Bianco Opale.

Esteticamente, DS Automobiles ha deciso di puntare tutto sulla stagionalità. Il tetto, le calotte degli specchietti e persino i coprimozzi sono rifiniti in Bianco Opale, mentre un adesivo con motivo a fiocco di neve nero opaco decora i montanti posteriori per ricordarvi che sì, è inverno. Se il blu o il grigio sono la vostra passione, potete scegliere tra le carrozzerie Nero Perla, Cashmere o Blu Lazurite.

Sotto il vestito luccicante, la Pallas Cristal offre due opzioni di motore. C’è l’Hybrid da 145 CV e la E-Tense 100% elettrica da 156 CV. Ma è nell’equipaggiamento che DS prova a giustificare il listino: partendo dalla base Pallas, la Cristal aggiunge gadget fondamentali per la sopravvivenza invernale come sedili anteriori e parabrezza riscaldati. Non mancano la telecamera a 360°, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviamento senza chiave di prossimità, utilissimo quando le dita sono troppo congelate per cercare le chiavi in borsa.

Le note dolenti, ovvero i prezzi: si parte da 37.750 euro per l’ibrida e si vola a 43.600 euro per l’elettrica. Per chi preferisce il leasing, l’ibrida è disponibile a 360 euro al mese. E se volete completare il look, ci sono i cerchi da 17 pollici DUBLIN con pneumatici invernali 3PMSF a 190 euro, o i più stilosi NICE da 18 pollici a 600 euro. La garanzia si può estendere fino a 8 anni, in modo che questa DS possa sicuramente stare con voi anche ben oltre il primo sole di primavera.