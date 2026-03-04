Citroën lancia un nuovo spot pubblicitario “Amore a prima guida”

E se il momento più emozionante nella scelta della prossima auto non fosse il giorno in cui l’auto arriva a casa, ma la prima volta in cui ci si mette al volante? Citroën e la sua agenzia BETC presentano una nuova campagna dedicata a questo momento cruciale: il test drive. Un’esperienza semplice ma decisiva, dove la curiosità si trasforma in emozione e una potenziale auto del futuro diventa realtà. Un’esperienza unica in cui i clienti possono scoprire il rinomato “feeling stradale” di Citroën, il comfort dei sedili, lo sterzo fluido, gli interni spaziosi, l’interfaccia intuitiva e la tranquillità che deriva da una garanzia di 8 anni.

Presente in oltre 100 Paesi, Citroën si avvale di una rete globale di 6.200 punti vendita e assistenza in tutto il mondo, accogliendo i propri clienti e offrendo loro un’esperienza di guida unica fin dal primo test drive. Questa campagna celebra quel momento speciale, in cui curiosità ed emozione si fondono al volante. “Scegliere un veicolo non è solo una decisione razionale, è anche una decisione personale ricca di emozioni”, afferma Xavier Chardon, CEO di Citroën.

La storia ruota attorno a un’idea semplice: si conosce veramente un’auto solo dopo averla guidata. E durante quel breve tragitto, tutto può cambiare. In un momento in cui gli automobilisti stanno ripensando alle proprie esigenze di mobilità, Citroën rafforza il suo impegno per l’accessibilità, il comfort e l’innovazione attraverso la sua gamma rinnovata, presentando il test drive come l’argomento più convincente di tutti.

Il film racconta la storia di una donna che ha appena terminato un giro di prova su una Citroën e, a malincuore, torna alla sua vecchia auto. Sulle note dell’iconica canzone “Is This Love” dei Survivor, lo spettatore viene catapultato in un romantico flashback in cui rivive il tempo trascorso al volante, portandoci a credere che stia ricordando una storia d’amore con il venditore della concessionaria… prima di rivelare che il vero oggetto del suo amore è la Citroën che ha appena guidato. Questo colpo di scena conferisce al film un tono giocoso ma tenero. Tornando al presente, una cosa è certa: deve assolutamente acquistare l’auto che ha appena provato.

La campagna pubblicitaria sviluppata da Citroën con l’agenzia BETC è stata prodotta da Very Content e diretta da Ramez Silyan. “È sempre un esercizio delicato: esprimere il DNA di un marchio senza parlare del prodotto o delle sue prestazioni, ma semplicemente invitando le persone a venire a provarlo. Se l’emozione è ancora presente, il marchio è autentico. In Citroën, l’elemento umano rimane centrale, anche nell’invito a visitare una concessionaria”, ha dichiarato Olivier François, Direttore Marketing Globale di Stellantis. Il messaggio è chiaro e invitante: venite a provarla di persona. Perché a volte il futuro inizia con un semplice primo giro di prova.