Stellantis Pro One riafferma la sua leadership a febbraio 2026 in Spagna

Febbraio si è appena concluso e i furgoni e i veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One mantengono la loro posizione di leadership nel mercato spagnolo. Il Gruppo, che comprende marchi profondamente radicati tra i professionisti come Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, ha registrato 5.419 immatricolazioni nel mese più corto dell’anno, pari a una quota di mercato del 34,1%. Da inizio anno, Pro One ha venduto 9.433 unità, raggiungendo una penetrazione di mercato del 32,3%.

Stellantis Pro One sempre più leader di mercato in Spagna dove il gruppo automobilistico domina anche tra i veicoli elettrici

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis Pro One, vale la pena notare che Peugeot è salita al secondo posto del mercato, con 2.225 immatricolazioni e una quota di mercato del 14% a febbraio. Finora quest’anno, la marca del Leone ha raggiunto 3.652 immatricolazioni, pari a una quota di mercato del 12,5%. Per modello, il Citroën Berlingo si conferma il veicolo commerciale più venduto in Spagna, Paese in cui viene prodotto, con 1.380 immatricolazioni a febbraio e una quota di mercato del 19,3% nel suo segmento. Da inizio anno, ne ha vendute 2.223 unità. Il Peugeot Rifter segue in classifica, con 1.743 unità vendute dall’inizio dell’anno. Intanto, a febbraio, il Fiat Ducato sale sul podio della sua categoria con 444 unità immatricolate e un peso dell’11,6% nel segmento LCV E.

Oltre al successo di Stellantis Pro One, il mese scorsi si segnala anche il successo di Stellantis, con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, nel mercato 100% elettrico (autovetture + veicoli commerciali), dove l’azienda è leader dall’inizio dell’anno. L’azienda ha registrato 2.704 nuove immatricolazioni di veicoli in questo mercato, raggiungendo una quota di mercato del 15,7% durante questo periodo.

Stellantis è leader anche nel mercato delle autovetture 100% elettriche, con 2.443 immatricolazioni e una quota di mercato del 15,9%. La Jeep Avenger si colloca tra le 5 autovetture 100% elettriche più vendute in Spagna. Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli 100% elettrici, dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, che coprono quasi tutti i segmenti di mercato, dalle city car compatte ai SUV, berline, veicoli commerciali, 4×4 o supercar.

La maggior parte di essi viene fornita con una stazione di ricarica easywallbox gratuita al momento dell’acquisto. A questo proposito, Free2Move Charge offre ai clienti il ​​servizio di installazione di stazioni di ricarica domestiche e l’app Free2Move Charge per la ricarica pubblica con oltre 28.000 stazioni di ricarica pubbliche in Spagna e più di 1 milione in Europa.