Citroën: anche a febbraio 2026 continua la crescita nel mercato elettrico in Italia

I dati di febbraio elaborati da Dataforce confermano il trend positivo di Citroën nel mercato delle auto elettriche. Nei primi due mesi del 2026 il marchio si posiziona stabilmente tra i protagonisti del settore, considerando i modelli 100% elettrici di tutti i segmenti. La quota raggiunge il 7,9% tra le passenger car, con un aumento di 3,5 punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre del 2025. A trainare questa crescita è soprattutto la nuova Citroën ëC3, che anche a febbraio si conferma l’elettrica più venduta nel suo segmento, dopo il primato ottenuto a gennaio e nel corso di tutto il 2025. La C3, inoltre, resta uno dei modelli più apprezzati in Italia, risultando la più scelta dai clienti privati e la benzina più venduta nella sua categoria.

Anche i dati del mese di febbraio confermano la costante crescita di Citroën sul mercato elettrico

Buoni risultati anche per il nuovo SUV C3 Aircross, che registra una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2025, mentre nel canale dei clienti privati l’aumento è di 0,5 punti nello stesso periodo. Il modello si distingue inoltre come la seconda auto completamente elettrica più venduta nel proprio segmento, segno dell’interesse crescente del pubblico verso la proposta Citroën nel mercato dei SUV compatti.

Interamente riprogettato, il nuovo C3 Aircross unisce design deciso, comfort elevato e soluzioni pensate per le esigenze quotidiane delle famiglie. Lungo 4,39 metri, è il primo B-SUV europeo a offrire fino a sette posti in dimensioni compatte. Il design robusto, con linee marcate, cofano orizzontale e oltre 200 mm di altezza da terra, rafforza la sua identità da vero SUV.

Continua nel frattempo il lancio sul mercato italiano del nuovo SUV C5 Aircross, che contribuisce a rafforzare la presenza di Citroën nel segmento. Rispetto a febbraio 2025 il marchio registra una crescita di quasi un punto percentuale (+0,9), mentre l’incremento sale a 1,5 punti se si considerano nello specifico le versioni Plug-In Hybrid rispetto all’ultimo trimestre del 2025.

Il modello si inserisce nel segmento dei C-SUV, uno dei più rilevanti per volumi in Italia e storicamente importante per Citroën. Il nuovo C5 Aircross punta soprattutto su comfort e qualità di viaggio, grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai sedili di ultima generazione e a un’elevata silenziosità dell’abitacolo. Il design si presenta moderno e aerodinamico, con un frontale ridisegnato, gruppi ottici LED e dettagli stilistici curati.

Per la prima volta è disponibile anche in versione completamente elettrica, con due varianti: Comfort Range da 210 CV e autonomia fino a 520 km, e Long Range da 230 CV con autonomia fino a 680 km. Restano in gamma anche le versioni Plug-in Hybrid 225 Automatic e Hybrid 145 Automatic.