Opel: a febbraio 2026 segnali incoraggianti dal mercato italiano

Il 2026 si apre con segnali incoraggianti per Opel in Italia. Il marchio tedesco, infatti, registra una crescita importante nei primi mesi dell’anno sia in termini di volumi sia per quanto riguarda la quota di mercato, confermando un momento positivo nel nostro Paese.

Quota totale e volumi in crescita per Opel in Italia a febbraio

Partendo dai dati di febbraio, Opel ha fatto segnare una crescita della quota di mercato delle vetture di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025, con un aumento delle immatricolazioni pari al +32% in volumi. Numeri che evidenziano un buon andamento per il brand nel mercato italiano.

Se si considera il totale delle immatricolazioni che include anche i veicoli commerciali, la quota complessiva del marchio registra una crescita di 0,2 punti percentuali, confermando una presenza sempre più solida nei diversi segmenti del mercato automotive nazionale.

Guardando invece al dato cumulato dei primi due mesi dell’anno, il bilancio rimane positivo. Nel periodo gennaio–febbraio 2026, Opel ha registrato una crescita dei volumi pari al 21%, accompagnata da un incremento della quota di mercato di 0,3 punti percentuali.

Un risultato particolarmente significativo riguarda il canale dei clienti privati, uno dei più competitivi per le case automobilistiche. In questo segmento Opel registra una crescita della quota di mercato di 0,2 punti percentuali rispetto a febbraio dello scorso anno, segnale che l’offerta del marchio continua a incontrare il favore degli automobilisti italiani.

Tra i modelli che stanno contribuendo maggiormente a questi risultati spicca senza dubbio Opel Corsa, che si conferma ancora una volta il modello più venduto del marchio in Italia. La compatta tedesca continua a essere una delle protagoniste del segmento delle utilitarie e registra una crescita della quota di segmento a privati pari a 2,8 punti percentuali.

Ma i segnali positivi non riguardano solo Corsa. Buoni risultati arrivano anche dagli altri modelli della gamma. La nuova Opel Astra, lanciata di recente sul mercato, registra una crescita della quota di 1,3 punti percentuali rispetto a un anno fa, segno che il modello sta iniziando a trovare spazio tra le preferenze dei clienti italiani.

Allo stesso tempo continua il buon andamento dei SUV del marchio. Opel Mokka registra una crescita della quota pari a 0,4 punti percentuali, mentre Grandland segna un incremento di 0,1 punti percentuali, contribuendo a rafforzare la presenza del brand in uno dei segmenti più importanti del mercato.

Un ruolo importante in questi risultati di febbraio per la casa tedesca li ha avuti sicuramente la campagna commerciale Super Rottamazione Opel, che ha ottenuto un buon riscontro tra i clienti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco auto circolante e rendere più accessibile l’acquisto di vetture dotate di tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti.

A differenza di molti incentivi pubblici del passato, la Super Rottamazione Opel non prevede limiti di reddito ISEE né restrizioni legate al comune di residenza. L’unico requisito richiesto è il possesso di una vettura da rottamare.

Protagonista assoluta della campagna è Opel Corsa, proposta grazie alla Super Rottamazione a un prezzo di partenza di 13.450 euro. Un’offerta pensata per rendere il passaggio a una vettura di nuova generazione più semplice e conveniente, soprattutto per chi non ha potuto usufruire degli incentivi statali ormai esauriti.

Vedremo dunque se questo trend positivo continuerà anche nei prossimi mesi del 2026. I dati dei primi mesi dell’anno, in ogni caso, mostrano chiaramente come Opel stia vivendo una fase di crescita nel mercato italiano.