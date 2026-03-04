Fiat Professional offre gratuitamente la ricarica e l’installazione della wallbox su tutta la sua gamma di veicoli 

FIAT Professional nel Regno Unito offre ai liberi professionisti e ai titolari di piccole e medie imprese (PMI) una wallbox di ricarica domestica gratuita con installazione inclusa, del valore massimo di 1.050 sterline. Disponibile su tutti i modelli elettrici ordinati entro la fine di marzo 2026, l’offerta è pensata per aiutare le piccole imprese a effettuare una transizione fluida verso la mobilità elettrica.

L’offerta di Fiat Professional UK promuove una ricarica domestica conveniente e comoda

Fornito tramite Free2move Charge, l’ecosistema completo di ricarica per veicoli elettrici di Fiat Professional include una wallbox Ohme installata presso l’abitazione dell’imprenditore da Octopus Energy, che offre una ricarica pratica e conveniente senza costi iniziali. L’offerta è pensata per rendere l’elettrificazione della flotta più accessibile a privati ​​e piccole imprese; il caricabatterie Ohme gratuito, fornito con un cavo da cinque metri, offre una ricarica intelligente controllata tramite app con prestazioni da 7 kW.

Questa offerta a tempo limitato è disponibile su tutta la gamma di veicoli elettrici Fiat Professional, pensata per rispondere alle diverse esigenze di lavoro e di mobilità delle aziende e dei professionisti. La promozione riguarda l’intera flotta elettrica del marchio, che comprende il compatto E-Doblò, ideale per gli spostamenti urbani e per chi necessita di un veicolo agile ma capiente; il medio E-Scudo, progettato per offrire maggiore spazio di carico e versatilità nelle attività quotidiane; e il grande E-Ducato, pensato per le operazioni più impegnative e per chi ha bisogno di prestazioni elevate e grande capacità di trasporto.

Grazie a questa iniziativa, Fiat Professional intende rendere la transizione verso la mobilità elettrica più semplice e accessibile, offrendo soluzioni concrete per migliorare la gestione dei veicoli da lavoro. L’offerta è stata studiata per aiutare i clienti a sfruttare al massimo i vantaggi della proprietà di un veicolo elettrico, favorendo efficienza operativa, riduzione dei costi di utilizzo e maggiore sostenibilità nelle attività quotidiane.

Con questa proposta dedicata all’intera flotta elettrica, Fiat Professional rafforza ulteriormente il proprio impegno nel supportare aziende, professionisti e flotte nel percorso verso una mobilità più moderna, pulita e sostenibile. L’obiettivo è accompagnare i clienti in una trasformazione ormai sempre più centrale nel settore dei trasporti, offrendo veicoli affidabili, tecnologie avanzate e soluzioni in grado di migliorare concretamente il lavoro di tutti i giorni.

Kris Cholmondeley, amministratore delegato di FIAT UK, ha affermato: “Offrendo una wallbox e l’installazione gratuite, stiamo rimuovendo un importante ostacolo all’elettrificazione e rendendo ancora più semplice per i titolari di piccole imprese elettrificare le proprie flotte. “Questa iniziativa riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni pratiche e convenienti che supportino le aziende nella transizione verso una mobilità più pulita”.

L’iniziativa wallbox è in linea con l’impegno più ampio di FIAT Professional volto a espandere l’adozione di veicoli commerciali leggeri elettrici in tutto il Regno Unito, rafforzando ulteriormente la sua posizione di attore chiave nella transizione verso una mobilità commerciale più pulita ed efficiente.