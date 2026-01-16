Peugeot, Fiat, Opel e Citroen: i futuri modelli potrebbero usare la tecnologia REx di Leapmotor

Una delle tecnologie più apprezzate di Leapmotor è sicuramente la REx che sarebbe la range extender che consente di aumentare e non di poco l’autonomia dei veicoli elettrici grazie all’ausilio di un motorino termico e dunque rappresenta probabilmente una soluzione di transizione per chi intende passare dalle auto con motore a combustione a quelle con motore completamente elettrico. Secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito e più precisamente da Autocar, Peugeot, Opel e Citroen potrebbero essere tra i primi brand di Stellantis a poter beneficiare di questa tecnologia di Leapmotor con i loro futuri modelli elettrici.

Le nuove Peugeot, Fiat, Opel e Citroen potrebbero usare la tecnologia Range Extender di Leapmotor

Ricordiamo che il marchio cinese sostenuto da Stellantis offre i suoi SUV B10 e C10 con l’opzione di alimentazione puramente elettrica o con un sistema REx in cui un piccolo motore a benzina funziona come generatore per caricare la batteria durante la guida. Leapmotor sostiene che il sistema consente alla C10 Hybrid EV di percorrere fino a 950 km con una batteria e un serbatoio pieni, emettendo solo 10 g/km di CO2 nei test ufficiali.

Il CEO dell’azienda, Tianshu Xin, ha suggerito che la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche dalle sue aziende consociate, tra cui Opel, Citroën, Peugeot, DS e Fiat. Ha affermato che Leapmotor e Stellantis stanno valutando diverse opportunità per condividere la tecnologia delle rispettive linee di prodotti, che al momento non sono affatto correlate, e ha citato il sistema REx come una di queste possibilità. “Il range extender è una buona tecnologia e, sì, stiamo anche valutando la possibilità di utilizzarlo in altri portafogli”, ha detto Xin ad Autocar.

Xin non ha specificato marchi o modelli, ma i veicoli elettrici dei cinque marchi europei di Stellantis condividono un alto grado di compatibilità, essendo costruiti sulle piattaforme CMP, STLA Medium o Smart Car. Ciò significa che, se il nuovo sistema fosse integrato in uno di questi veicoli, potrebbe essere adattato facilmente ad altri modelli.

Secondo Xin, lo scambio tecnologico rientra nella logica della partnership tra Leapmotor e Stellantis, che detiene il 51% delle attività internazionali della società cinese, con l’obiettivo di creare sinergie tra le rispettive tecnologie. La condivisione delle piattaforme è tra le opzioni esplorate, aprendo la strada a futuri modelli Leapmotor in Europa basati sulle piattaforme Stellantis. Inoltre, la produzione integrata di Leapmotor offre opportunità nell’approvvigionamento di componenti, con circa il 65% dei pezzi sviluppati internamente. Vedremo dunque se davvero nei prossimi anni Peugeot e company usufruiranno di questa tecnologia per i loro futuri modelli.