Citroën protagonista del “Radio Italia Winterland Tour 2026”

Torna il “Radio Italia Winterland Tour”. Citroën sarà protagonista anche nell’edizione 2026 dell’evento, che prenderà le mosse il 17 gennaio da Prato Nevoso. Il marchio automobilistico francese vestirà ancora una volta i panni di Official Partner, portando sulle piste imbiancate le novità della sua gamma SUV. Protagonisti saranno il Nuovo C5 Aircross e il Nuovo C3 Aircross.

L’evento invernale scelto per questa avventura, giunto all’undicesimo compleanno, unisce musica e divertimento sulle vette italiane. Il suo spirito si lega bene con l’essenza originale e fuori dagli schemi del “double chevron“. Non poteva esserci matrimonio più riuscito.

Come dicevamo, la prima tappa del “Radio Italia Winterland Tour 2026” si celebrerà a Prato Nevoso, nota località alpina in provincia di Cuneo. Qui il villaggio turistico itinerante comincerà ad accendersi, aprendo un’altra stagione di energia e svago, in alcune delle più prestigiose mete montane del Belpaese. Citroën sarà ancora una volta della partita, come Official Partner, per raccontare l’evoluzione della propria gamma SUV.

Advertisement

Il pubblico, nelle diverse tappe, potrà scoprire da vicino gli Sport Utility Vehicle più recenti del marchio, in una tela ambientale che non li mette a disagio, nonostante il comfort e la versatilità di cui sono capaci nei vari contesti operativi della vita reale. Protagonisti assoluti del villaggio, già nella tappa di Prato Nevoso, saranno i due modelli di punta della specifica gamma: il Nuovo C5 Aircross e il Nuovo C3 Aircross.

Foto Citroën

Sono due mezzi che interpretano lo spirito del “double chevron” in altrettanti bacini di sbocco. Il primo è uno dei grandi protagonisti del segmento C-SUV, strategico sul piano commerciale per Citroën. Grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai sedili di ultima generazione e alla grande silenziosità, regala trasferte molto rilassanti. Il modello è disponibile anche in versione 100% elettrica.

Advertisement

Versatilità fino a 7 posti per il Nuovo C3 Aircross, compatto nelle dimensioni ma molto spazioso, per l’intelligenza del suo progetto. L’abitacolo è un autentico lounge, una sorta di salotto confortevole. Ci sono sedili Advanced Comfort e Sospensioni Advanced Comfort, per un’esperienza di viaggio sempre vellutata. Questo è il primo B‑SUV in Europa ad offrire la configurazione a 7 posti, in un corpo compatto pensato anche per le esigenze urbane.

Nei Villaggi di Radio Italia, il pubblico potrà conoscere nel dettaglio i due modelli firmati da Citroën, in una tela di svago ed energia come quella del “Radio Italia Winterland Tour 2026”. Previsti anche dei test drive dedicati. Otto le località in cui l’evento prenderà forma.

Advertisement

Il calendario del tour 2026

17-18 gennaio: Prato Nevoso (CN)

24-25 gennaio: Bardonecchia (TO)

31 gennaio – 1° febbraio: Pontedilegno Tonale (BS)

7-8 febbraio: Gressoney La Trinité (AO)

14-15 febbraio: Madesimo (SO)

21-22 febbraio: Limone Piemonte (CN)

28 febbraio – 1° marzo: Santa Caterina di Valfurva (SO)

7-8 marzo: Plan de Corones (BZ)