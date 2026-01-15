Alfa Romeo: con il nuovo piano si tornerà a guardare più all’Europa

In casa Alfa Romeo si lavora alacremente per il futuro. Entro la metà dell’anno il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale del gruppo e capiremo cosa attende ogni brand del conglomerato. Per quanto riguarda la casa automobilistica del biscione, ovviamente c’è tanta curiosità di sapere come cambieranno i programmi rispetto alla precedente gestione. Qualcosa però si sta iniziando ad intuire.

Alcuni indizi ci portano a pensare che il nuovo piano di Alfa Romeo sarà incentrato maggiormente sull’Europa

Il primo indizio lo abbiamo avuto lo scorso anno quando Santo Ficili ha detto che Alfa Romeo non avrebbe più fatto ritorno nel segmento E con un maxi SUV come invece era stato anticipato dal precedente CEO Jean Philippe Imparato. In parole povere Ficili ha confermato che le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, che da poco abbiamo saputo che arriveranno non prima del 2028, saranno ancora le top di gamma del brand milanese.

Un secondo indizio ci arriva da alcune indiscrezioni che parlano di un nuovo modello compatto, lungo trta i 4,3 e i 4,4 metri che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo. Al momento è solo una voce ma se venisse confermato sarebbe palese che si tratterebbe di un modello pensato soprattutto per fare bene in Europa.

Il terzo e ultimo indizio lo abbiamo avuto nelle scorse ore dagli Stati Unito dove secondo la stampa americana il CEO Antonio Filosa avrebbe lasciato intendere che in quel mercato Stellantis potrebbe rinunciare a qualche brand. Questo ha subito fatto pensare a Fiat e Alfa Romeo che come numero di vendite sono quelli che se la passano peggio tra i marchi che il gruppo commercializza oltre oceano. Per il momento certezze non ve ne sono ma pare che Filosa ci stia pensando. Notizie certe in proposito le avremo probabilmente con il nuovo piano industriale del gruppo a metà anno.

Mettendo insieme però tutte queste cose, pare proprio che il piano di rendere Alfa Romeo l’unico brand premium globale di Stellantis, come dichiarato più volte dall’ex CEO Imparato possa essere messo in discussione dal nuovo corso del biscione e di Stellantis. Ovviamente al momento sono solo nostre considerazioni però effettivamente quando abbiamo letto quello che Filosa aveva dichiarato ieri da Detroit subito abbiamo avuto questo pensiero. Vedremo dunque se le cose andranno realmente così o se Filosa ci sorprenderà in proposito.