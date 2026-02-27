Nuova Fiat Pandina e nuova Jeep Renegade: in arrivo entro il 2030 saranno fondamentali per il futuro dei rispettivi brand

Da qui al 2030 Stellantis ha in mente numerosi lanci che potrebbero cambiare le gamme dei brand che ne fanno parte. Il prossimo 21 maggio in proposito potremmo avere le idee più chiare su quelli che saranno i nuovi piani strategici del gruppo automobilistico. Già adesso però possiamo dire con certezza che la nuova Fiat Pandina e la nuova Jeep Renegade saranno due tra le novità più importanti per l’azienda guidata da Antonio Filosa. Questo in particolare per i rispettivi brand essendo considerati due modelli chiave per la futura crescita dei due marchi.

Nuova Fiat Pandina e nuova Jeep Renegade: il loro successo permetterà a Fiat e Jeep di crescere ulteriormente

La nuova Fiat Pandina nascerà su una nuova piattaforma, la stessa della futura Fiat 500, e come l’attuale generazione sarà prodotta a Pomigliano. Manterrà dimensioni simili al modello attuale ma con uno stile totalmente diverso come possiamo notare dal render che vi mostriamo in questo nostro articolo. Avrà un aspetto più simile a quello della Grande Panda che funguerà da modello per tutti i futuri veicoli che Fiat lancerà sul mercato nei prossimi anni. Ci sarà anche un omaggio alla prima Panda degli anni ’80 con alcuni elementi di design retrò.

La nuova Fiat Pandina sarà sia elettrica che ibrida, mentre non dovrebbe esserci spazio con le attuali normative sulle emissioni per la versione a benzina. Questa vettura avrà il compito di sostituire l’attuale Fiat Panda senza farla rimpiangere. Non sarà una impresa facile considerata la longevità di questa auto e il suo essere un campione di vendite. Per questo sarà necessario un salto qualitativo elevatissimo sotto tutti i punti di vista. Anche il prezzo dovrà essere molto accessibile. Il CEO Francois sembra averlo capito ed infatti ha affermato che la vettura sia nella versione elettrica che in quella ibrida costerà meno di 15 mila euro al netto di incentivi e promozioni varie. Maggiori informazioni su questa auto li avremo forse già nel corso dei prossimi mesi.

Come dicevamo oltre alla nuova Fiat Pandina un ruolo importante lo avrà anche la nuova Jeep Renegade. Di questa auto vi abbiamo parlato negli scorsi anni. Non è stata ancora ufficialmente confermata da Jeep ma il suo arrivo entro la fine del decennio sembra essere altamente probabile. La vettura dovrebbe mantenere dimensioni simili a quelle del vecchio modello forse solo qualche cm in più andando ad occupare il vuoto che in questo momento c’è nella gamma di Jeep tra Avenger che misura 4,08 metri e la nuova Jeep Compass che invece ne misura 4,55 metri.

La piattaforma potrebbe essere o la STLA Small o la smart car usata da Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. In questo secondo caso come si è vociferato con insistenza in precedenza potrebbe puntare su prezzi molto competitivi potendo sfidare ad armi pari rivali del calibro di Dacia Duster. Questo modello dunque potrebbe rappresentare una valida alternativa a Avenger maggiormente improntata alla guida off road oltre che a quella cittadina. Lo stile sarà squadrato e richiamerà la prima generazione ma con elementi di design che la renderanno più in sintonia con il resto della gamma di Jeep.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, si parla di versione elettrica e di versione ibrida. Anche qui non dovrebbe esserci spazio per il termico puro ma ovviamente tutto dipende da quello che nel frattempo accadrà nel settore auto e anche dalle decisioni che verranno prese in ambito politico.

Dal successo commerciale di questo modello Jeep potrebbe trarre enorme beneficio divenendo ancora più di oggi il vero brand globale di Stellantis. Vedremo dunque anche su questo modello quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi e se finalmente sapremo con certezza quando avverrà il suo debutto in Europa.