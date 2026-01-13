Gaetano Thorel: “Il 2026 sarà un anno di svolta per Fiat”

Gateano Thorel, numero uno di Fiat in Europa, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni direttamente dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026 da dove la casa torinese insieme agli altri brand di Stellantis ha deciso di dare il via al suo anno che si preannuncia come fondamentale e di riscatto dopo un calo delle vendite registrato in Europa negli ultimi anni. Parlando con “Al Volante” il dirigente della casa torinese ha confermato che nel corso dei prossimi 12 mesi le novità non mancheranno per il brand italiano di Stellantis.

Fiat si appresta a vivere un anno di svolta con tante novità come evidenziato da Gateano Thorel

Gaetano Thorel ha detto che dopo la 500 Ibrida il 2026 sarà un anno di rinascita per Fiat. Dando un’occhiata allo stand del marchio a Bruxelles si capisce che c’è grande fermento con il debutto della Qubo L e le altre novità in arrivo nel corso dell’anno tra cui spiccherà la Giga Panda. Si tratterà di un’intepretazione del principio di Fiat “less for more”. Un crossover di segmento C che sarà declinato anche in versione fastback.

Gateano Thorel ha poi messo l’accento sul fatto che Fiat vuole garantire ai suoi clienti prezzi accessibile ed infatti tutte le auto presenti in gamma partono da meno di 20 mila grazie alle promozioni in corso. Si va da 9.950 della Pandina senza rottamazione fino ai 18.950 della 600. Quindi tutte le Fiat della Urban mobility sono tutte disponibili sotto i 20 mila euro. Per quanto riguarda la Grande Panda è in arrivo la versione a benzina con cambio manuale che sarà disponibile da febbraio con produzione che inizierà già questa settimana ad un prezzo di 14.950 euro con finanziamento e rottamazione euro 4.

Insomma anche il capo di Fiat in Europa ribadisce quanto dichiarato sempre a Bruxelles dal CEO Francois che ha pure confermato il ritorno della nuova Multipla nel 2030.