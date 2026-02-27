Fiat Toro, il modello che ha rivoluzionato il segmento dei pick-up in Brasile, compie 10 anni

Dieci anni fa Fiat presentava in Brasile uno dei modelli più significativi della sua storia recente: un pick-up destinato a ridefinire il segmento e a imporsi rapidamente come riferimento commerciale. Lanciato nel 2016, Fiat Toro ha inaugurato il concetto di Sport Utility Pickup (SUP), combinando il comfort, la tecnologia e la qualità percepita di un SUV con la solidità e la funzionalità tipiche di un veicolo da lavoro. Una formula pensata per chi desidera versatilità e prestazioni senza rinunciare a raffinatezza e praticità nell’uso quotidiano.

Advertisement

Fiat Toro è leader nel suo segmento fin dal suo lancio sul mercato nel 2016

Fin dalla fase di sviluppo, Fiat Toro è stato concepito come un progetto innovativo. A differenza dei pick-up tradizionali con telaio a longheroni, ha adottato una struttura monoscocca, soluzione che ha consentito l’introduzione di sospensioni posteriori indipendenti multilink, migliorando sensibilmente comfort di marcia, stabilità e comportamento dinamico su strada.

Il progetto, sviluppato interamente in Brasile, fu audace e mise in mostra lo spirito pionieristico e innovativo caratteristico del marchio, con una proposta di design altrettanto dirompente. Il Toro inaugurò la caratteristica illuminazione a LED di Fiat, che ancora oggi cattura l’attenzione, e presentò linee non convenzionali per il segmento dei pick-up. In questo senso, il modello accumulò numerosi riconoscimenti, tra cui l’iF Design Award, riconosciuto a livello mondiale nel campo del design da oltre 70 anni, e i prestigiosi Red Dot Awards, considerati da molti gli Oscar mondiali del settore.

Advertisement

Affermatasi sul mercato, in soli 10 anni la Toro ha già superato il traguardo delle 600.000 unità prodotte e delle 550.000 vendute in Brasile, rafforzando la sua posizione di leader. “Fiat Toro non è solo un pick-up; è un simbolo di innovazione e versatilità che rafforza la capacità di Fiat di anticipare sempre le tendenze. In 10 anni siamo riusciti a trasformare un concept innovativo in una vera e propria icona di mercato, in continua evoluzione nel design, nella tecnologia, nelle prestazioni e nel comfort, sempre al passo con le esigenze dei consumatori. Non intendiamo fermarci qui e prevediamo una lunga vita per il Toro, con importanti novità in arrivo sul mercato”, celebra Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Nell’ultimo decennio, Fiat Toro ha continuato a evolversi, al passo con le trasformazioni del mercato. Il suo design ha subito aggiornamenti che ne hanno rafforzato un’identità sempre più moderna, elegante e imponente, con un portellone posteriore sdoppiato, linee robuste, una firma luminosa distintiva e finiture raffinate, consolidando il modello come punto di riferimento estetico nel segmento. Ogni cambiamento estetico è stato accompagnato da miglioramenti funzionali, a testimonianza dell’impegno di Fiat nel coniugare raffinatezza e sostanza.

Advertisement

Anche in ambito tecnologico, Fiat Toro non ha deluso le aspettative. Negli ultimi anni, il modello ha integrato sistemi di connettività avanzati, sistemi multimediali sempre più intuitivi in ​​posizione verticale, un’innovazione nel suo segmento, e funzionalità orientate alla sicurezza come gli assistenti alla guida, la frenata autonoma e il controllo di stabilità.

Anche dal punto di vista meccanico, il Toro si è reinventato negli ultimi 10 anni, migliorandosi per offrire maggiori prestazioni, efficienza e guidabilità, con componenti e optional più moderni che bilanciano potenza, risparmio di carburante e comfort. Oggi, il modello è l’unico a offrire sia motori flex-fuel che diesel in questa fascia di prezzo.

Advertisement

Alla fine dello scorso anno, la nuova gamma di Fiat Toro è arrivata sul mercato con un design in linea con la nuova identità visiva di Fiat, ispirata alle tendenze che privilegiano linee rette, precise e geometriche. Il modello ha preservato la sua identità e il valore emozionale del suo design iconico, mantenendo la caratteristica firma frontale.

Le luci diurne DRL (Daytime Running Light), una caratteristica distintiva sin dal lancio del modello, sono state ridisegnate con una firma luminosa a forma di pixel segmentati. Il pick-up ha anche una nuova griglia e una piastra paramotore più ampia.

Advertisement

Nella parte posteriore, il pick-up è dotato di nuovi gruppi ottici full-LED che seguono la linea distintiva in un formato pixel segmentato, evidenziando un look più snello e contemporaneo. La maniglia del portellone posteriore ha ora una forma ampia, pur mantenendo lo stesso meccanismo di apertura intelligente con due porte posteriori. Come nella parte anteriore, le prese d’aria sono posizionate alle estremità per enfatizzare la larghezza del modello e sono posizionate sopra il nuovo paraurti posteriore, ora più orizzontale.

Le modifiche all’abitacolo hanno reso Fiat Toro ancora più tecnologico e sofisticato: il cruscotto digitale da 7″ presenta una nuova grafica e font in tutte le versioni, un cambio dal design più moderno e un freno di stazionamento elettronico che offre maggiore comfort e praticità al conducente, oltre alla funzione Auto Hold. Per una maggiore praticità, il pick-up ha anche una nuova porta USB posteriore con ingressi per cavi di tipo A e C.

Advertisement

Con il motore Turbo 270 Flex, che equipaggia le versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ultra, il pick-up eroga 176 CV di potenza e 270 Nm di coppia. Il motore MultiJet 2.2 Turbodiesel equipaggia le versioni Ranch e Volcano. Eroga 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, con un incremento del 18% della potenza e del 29% rispetto al motore precedente, coniugando agilità, prestazioni e consumi ridotti.