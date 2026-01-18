La vecchia Fiat Panda 4×4 fa spettacolo sulla neve, danzando come una étoile tra le curve di una sinuosa strada montana, imbiancata dalla coltre bianca. Incredibile il modo in cui esprime le sue alchimie dinamiche. Tutto avviene con grande scioltezza, anche quando si lancia all’inseguimento di una Subaru sportiva. È evidente che la piccola utilitaria torinese a trazione integrale sia nel suo mondo.

In rete circolano molti video che la mostrano mentre dà la paga a grossi SUV e a vetture ben più ambiziose. Nei fotogrammi odierni regala alcuni secondi di spettacolo, generando simpatia ed anche rispetto. Sono passati più di 40 anni da quando la Fiat Panda 4×4 fece il suo debutto sul mercato, nell’ormai lontano 1983. Nonostante l’anzianità, resta sulla cresta dell’onda. Un fatto insolito per un’auto popolare, ben lontana dalle produzioni più esclusive e affascinanti.

Fra le auto piccole, questa è una delle più iconiche. Le eccellenti doti off-road e il look sbarazzino concorsero al suo successo, la cui scia continua nell’attualità. A certificare l’interesse ci pensano i club a lei dedicati e le quotazioni degli esemplari usati, sempre abbastanza sostenute. Nelle varie declinazioni fu venduta in oltre 800 mila esemplari. Possiamo parlare quindi di un grande successo commerciale.

La Fiat Panda 4×4 ha incarnato lo spirito italiano di avventura e libertà. Negli anni è diventata una specie di icona, con i suoi fan. L’idea di trasformare la piccola di famiglia in un veicolo fuoristrada poteva sembrare un azzardo, ma la storia ha dato ampia ragione alla scelta. Il sistema di trazione fu sviluppato in partnership con Steyr-Puch. Si rivelò subito molto efficace, oltre che robusto e semplice.

Inizialmente, per la spinta del modello, fu scelto un motore da 965 centimetri cubi di cilindrata, in grado di sviluppare 48 cavalli di potenza massima. Con l’arrivo dei restyling, la piccola torinese ottenne prima un cuore da 999 centimetri cubi con 50 cavalli, poi un’unità propulsiva da 1.108 centimetri cubi con 54 cavalli. Diverse le serie speciali del modello. La più apprezzata fu la Sisley, ancora oggi molto ricercata e modaiola. Qui c’è infatti un tocco di classe in più.

La Fiat Panda 4×4, con i suoi 40 anni di esperienze assortite, continua ad essere un simbolo di libertà, avventura e spirito italiano nel mondo dell’auto. Il video odierno ci consente di vedere un esemplare della specie all’opera sulla neve, in souplesse. La clip è molto divertente. Non perdetela. Buona visione!