Non è passato molto tempo da quando abbiamo parlato di una Fiat Panda 4×4 di nuova generazione che superava, su una strada innevata in salita, una Land Rover Range Rover più potente e muscolosa. La storia stava per ripetersi contrapponendo stavolta una mitica Fiat Panda 4×4 classica ad una modernissima Porsche Taycan completamente elettrica.

Si tratta in qualche modo di una sfida storica visto che contrappone una vettura straordinaria come la Panda 4×4 alla primissima vettura elettrica realizzata da Porsche. Una sfida assolutamente impari per potenze, tecnologia e anni sul groppone. Ma si può dire che in fin dei conti la sempreverde Fiat Panda 4×4 si è difesa alla grande dalle grinfie dell’interessante Porsche Taycan dei nostri giorni.

Indietro per un pelo

L’improbabile sfida si è svolta su un viale ghiacciato dove comunque non mancava della neve ancora fresca. È stata messa quindi alla prova in questo modo la trazione integrale sulle quattro ruote della vecchia ma sempre agile Fiat Panda 4×4, in accordo con la trazione su tutte le quattro ruote a disposizione della Porsche Taycan grazie all’adozione di motori elettrici disposti sui due assi.

Si può dire che lo scatto della piccola Fiat Panda 4×4 appare meglio gestito in questa condizione rispetto alla potenza bruta della Porsche Taycan. La piccola di casa Fiat riesce meglio a scaricare a terra i soli 54 cavalli di potenza grazie ad una trazione integrale ben realizzata che dà del filo da torcere quasi a chiunque anche dopo decenni dai primi vagiti. La Porsche Taycan deve invece scaricare a terra oltre 500 cavalli e una coppia di 650 Nm che la fa scattare bene, ma un pochino dietro rispetto alla Panda.

Complice un mix di fattori che passano anche per il peso ridottissimo della Panda in accordo con gli oltre 2.200 chilogrammi a disposizione della Taycan, la 4×4 di Fiat finisce subito davanti alla Porsche. Ma la Taycan, dopo aver ritrovato la corretta trazione, riesce poi a superare la Panda 4×4 poco prima dell’ingresso in curva. Un bell’esempio di quello che può essere capace un’arzilla vecchietta come la Panda 4×4, ancora oggi.

Il video si può vedere sulla pagina Facebook di Autopareri, qui.

https://www.facebook.com/watch/?v=3748338575230915&t=7

