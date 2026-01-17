Il successo delle Peugeot 3008 e 5008 salva la produzione di Stellantis in Francia

A differenza dell’Italia dove la produzione di Stellantis nel 2025 ha registrato un forte calo, in Francia si è registrato un aumento rispetto a quanto avvenuto nel 2024. Infatti, come riporta l’interessante report del sito Auto-Infos.fr, in totale le vetture prodotte dal gruppo automobilistico in terra transalpina sono state lo scorso anno oltre 661 mila. Si tratta di un numero maggiore di circa 100 mila unità rispetto a quello registrato nel 2024. Questo risultato è stato conseguito grazie soprattutto all’ottimo andamento della produzione di Peugeot 3008 e Peugeot 5008 grazie ad una domanda che rimane davvero buona.

Questi due modelli hanno consentito allo stabilimento Stellantis di Sochaux, dove sono prodotti, di raggiungere cifre notevoli garantendo da solo questo forte aumento della produzione rispetto al precedente anno. Basti pensare che nel 2025 della Peugeot 3008 e della Peugeot 5008 a Sochaux sono state prodotte circa 220 mila unità contro le 150 mila unità dell’anno precedente.

Grazie a una gamma molto ampia che comprende versioni ibride da 145 CV, ibride plug-in da 195 CV ed elettriche con potenze di 210, 230 e 325 CV a trazione integrale, la Peugeot 3008 si conferma un modello di grande successo soprattutto in patria. In Francia infatti nel 2025 sono state immatricolate 38.675 unità, con una crescita del 16 per cento su base annua, mentre la 5008 ha raggiunto 17.458 vendite, segnando un incremento del 23 per cento.

La casa automobilistica del leone ha evidenziato che il 77 per cento delle Peugeot 3008 vendute è equipaggiato con il sistema ibrido a 48 volt. Entro il 2025, le versioni elettriche dovrebbero rappresentare il 16% della domanda nazionale, con il resto coperto dalle plug-in. Sul fronte industriale, lo stabilimento Stellantis di Hordain ha superato le 150.000 unità prodotte, mentre Rennes ha mantenuto volumi stabili sulla C5 Aircross.

Volumi stabili anche nello stabilimento Stellantis di Poissy dove viene prodotta Opel Mokka che ha registrato 90 mila unità prodotte contro le 87 mila dell’anno precedente. Nonostante ciò il futuro di questo stabilimento rimane in bilico, come vi abbiamo scritto in precedenza. È lo stabilimento di Stellantis più a rischio in Francia. “La decisione di continuare o interrompere la produzione di automobili dopo il 2028 sarà presa nell’ambito del piano strategico nel corso del primo semestre del 2026″, si legge in un laconico comunicato stampa del gruppo franco-italo-americano diffuso a fine novembre.

Lo stabilimento di Mulhouse, nell’Alto Reno, ha chiuso l’ultimo anno con un sensibile ridimensionamento dei volumi produttivi. Nel sito alsaziano sono state assemblate circa 135.000 unità tra Peugeot 308, 308 SW, 408 e DS7, in calo rispetto alle 150.000 dell’anno precedente. Dal mese di gennaio la situazione peggiorerà ulteriormente, con una riduzione della produzione giornaliera da 640 a 460 veicoli e la progressiva cessazione dei contratti per oltre 400 lavoratori interinali, secondo quanto riferito dalla CFE-CGC.

Pur contando ancora dodici impianti e 39.000 addetti in Francia, Stellantis impiega oggi una forza lavoro drasticamente ridotta rispetto al passato. Alla base della perdita di competitività pesa soprattutto l’elevato costo del lavoro, che ha favorito la delocalizzazione. Nonostante una lieve ripresa produttiva nel 2025, il settore resta strutturalmente in difficoltà, con un deficit commerciale automobilistico che dal 2019 ha raggiunto 125 miliardi di euro.