Fiat Panda 4X4: il ritorno con il restyling

Fiat Panda 4X4 dovrebbe fare ritorno nella gamma della famosa utilitaria di Fiat già nel corso del 2023. Sicuramente il suo rientro dopo lo stop dello scorso anno avverrà entro la fine del 2023. Secondo indiscrezioni ciò potrebbe avvenire in concomitanza con il debutto di un lieve restyling che accompagnerà questa vettura fino alla fine della sua carriera che avverrà verso la fine del 2026. Fino a quel momento l’attuale versione del modello sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania.

Fiat Panda 4X4: il celebre modello uscito di produzione temporaneamente nel 2022 si accinge a tornare nella gamma di Panda

Fiat Panda 4X4 era stata interrotta lo scorso anno a causa della mancanza di componenti ma il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois si era affrettato a dire che si trattava di uno stop momentaneo e che la versione avrebbe fatto ritorno nella gamma di Panda già dal 2023. Così dunque avverrà. Quanto al restyling dovrebbe essere davvero lieve sotto il profilo estetico con forse l’introduzione del nuovo logo Fiat. Per il resto sono attese novità meccaniche e tecnologiche. Ad esempio si dice che nella vettura troveranno spazio nuovi sistemi adas obbligatori dal 2024 per aumentare ulteriormente la sicurezza. Dovrebbero inoltre essere presenti nuovi sensori fari e pioggia, avviso cambio corsia e poco altro.

Ricordiamo che nel 2024 probabilmente intorno alla metà arriverà la nuova generazione di Panda che però sarà molto diversa dal modello attuale. Questo significa che per circa un paio di anni vecchia e nuova Panda saranno entrambe presenti nella gamma di Fiat. Per il momento dunque si registra l’imminente ritorno di Fiat Panda 4X4 che fin dal suo arrivo sul mercato ha dimostrato di essere una delle versioni più apprezzate dai clienti per via delle sue caratteristiche sicuramente molto interessanti.