1000 Miglia Experience Greece 2026: iscrizioni aperte per auto storiche e supercar

Il cammino di avvicinamento alla 1000 Miglia Experience Greece 2026 è già iniziato, anche se mancano diversi mesi allo svolgimento della kermesse motoristica. Le iscrizioni si sono ufficialmente aperte nelle scorse ore. Dopo l’edizione 2025, che ha segnato il debutto di questo evento per auto storiche e supercar, gli organizzatori contano di rafforzare il parterre, giovandosi degli apprezzamenti guadagnati sul campo.

Per la seconda volta, lo spirito della “Freccia Rossa” tornerà nella penisola ellenica, dove andranno in scena quattro giorni di passione per i motori, conditi di storia, bellezza e glamour. I luoghi sono lontani da quelli della vera 1000 Miglia. La scelta di mete diverse dai territori di elezione della leggendaria gara bresciana deriva dal desiderio di creare rapporti inediti e trame affettive che consolidino ulteriormente la forza attrattiva della rievocazione italiana, il cui appeal è già molto solido a tutte le latitudini.

Nel 2025 il successo della 1000 Miglia Experience Greece andò a un’auto moderna: la Ferrari 488 Pista dell’equipaggio Macario-Di Costanzo. Ai piedi dell’Acropoli, il secondo posto fu conquistato da Wetz-Galloni, su OM 665 Sport MM. Terza piazza al traguardo per Matsuba-Matsuba. Ora si profila una nuova edizione di questo evento su licenza, come altri del “franchising” celebrati oltre i confini del Belpaese, per portare fuori dal perimetro nazionale lo spirito dell’iconica sfida, definita da Enzo Ferrari come “la gara più bella del mondo”.

Advertisement

L’anno scorso all’arrivo di Atene giunsero una trentina di equipaggi. Nella 1000 Miglia Experience Greece 2026 il numero dovrebbe crescere, anche in modo importante. La seconda edizione dell’evento ripartirà dal cuore della capitale, dove si era conclusa la kermesse del 2025. Il primo rendez-vous è fissato per la giornata di martedì 29 settembre, con le verifiche tecniche e sportive all’Anassa City Events. Qui le auto storiche e le supercar iscritte all’evento si presenteranno in forma smagliante, per deliziare il pubblico e gratificare i fortunati proprietari.

Foto 1000 Miglia

Il giorno dopo, mercoledì 30 settembre, le cose inizieranno a farsi più serie, perché la sfida di regolarità turistica entrerà nel vivo. Gli equipaggi si metteranno in gioco, per affrontare la prima tappa che, da Atene, condurrà prima a Tripoli per il pranzo e poi a Olimpia, culla dei Giochi e importante luogo di culto dell’Antica Grecia. Quando le lancette del tempo segneranno la giornata di giovedì 1° ottobre, il colorato e rombante corteo di auto storiche e supercar affronterà il secondo settore di gara, alla volta di Calamata e quindi di Mistra, località costellata di tesori fra monumenti sacri e profani, vestigia di un passato ricco di storia.

Advertisement

Venerdì 2 ottobre gli equipaggi della 1000 Miglia Experience Greece 2026 si misureranno con le insidie della terza tappa attraversando il Peloponneso con sosta per il pranzo a Kollines. Dopo, il cammino proseguirà alla volta di Porto Heli, dove a due passi dal mare sventolerà ancora una volta la bandiera a scacchi. Nella giornata di sabato 3 ottobre andrà in scena l’atto conclusivo, con la quarta ed ultima tappa, che riporterà di equipaggi e le loro auto storiche e sportive ad Atene, per il galà di premiazione all’ombra dell’Acropoli, ma non prima di una sosta a Nafplio, vero e proprio gioiello incastonato in una baia dell’Argolide.

Quattro le categorie di veicoli ammessi alla 1000 Miglia Experience Greece 2026: 1000 Miglia Eligible Class (vetture i cui modelli hanno preso parte ad almeno una delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia dal 1927 al 1957), 1000 Miglia Historic Class (modelli prodotti fino al 1957 che non hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità), Classic Icons Class (auto costruite fra il 1958 e il 1994) e GT & Supercar dal 1995 a oggi. Il termine ultimo per iscriversi a questa esperienza unica è fissato per martedì 8 settembre 2026.

Advertisement

Foto 1000 Miglia

Fonte | 1000 Miglia