Leapmotor registra una forte crescita in Svizzera nel 2025

Leapmotor Svizzera chiude il 2025 con risultati particolarmente positivi, confermandosi uno dei protagonisti emergenti dell’elettromobilità nel Paese. Nel corso dell’anno sono state registrate 940 nuove immatricolazioni e, a dicembre 2025, la quota di veicoli elettrici a batteria ha raggiunto il 72,9%, a testimonianza di una crescita solida e costante.

Leapmotor si sta affermando sul mercato svizzero delle auto elettriche

All’interno del Gruppo Stellantis, Leapmotor si è distinta come il marchio con la più alta percentuale di BEV nel 2025, conquistando una posizione di leadership tra i brand del gruppo. Un risultato che riflette una strategia chiara e coerente, basata sull’offerta di modelli elettrici tecnologicamente avanzati ma accessibili in termini di prezzo.

Un esempio concreto è rappresentato dalla Leapmotor C10 4×4, proposta a 39.900 franchi svizzeri, che abbina un’architettura elettrica a 800 volt per la ricarica ultraveloce a prestazioni di alto livello, con una potenza complessiva di 430 kW, pari a 585 CV.

Advertisement

Anche la rete di concessionari di Leapmotor Svizzera sta registrando prestazioni superiori alla media. Con una quota di veicoli elettrici a batteria del 72,9%, il marchio occupa una posizione di leadership all’interno del Gruppo Emil Frey, a conferma della proficua collaborazione tra produttore e concessionari.

Questo ottimo risultato è dovuto in gran parte all’impegno dei concessionari svizzeri. Grazie a una consulenza di alta qualità, una crescente presenza sul mercato e un’attenzione costante alla mobilità elettrica, i concessionari sono riusciti ad affermare Leapmotor e ad entusiasmare i clienti con il marchio fin dal primo anno.

Advertisement

Con 940 nuovi veicoli venduti nel 2025, Leapmotor sta dimostrando prestazioni particolarmente elevate. Il marchio è consapevolmente impegnato a favore di una mobilità elettrica accessibile. Allo stesso tempo, Leapmotor non punta esclusivamente sulla trazione elettrica pura. L’opzione range extender del SUV C10 offre una flessibilità impressionante, massimizzando al contempo la quota di guida elettrica. “Sebbene ciò significhi che Leapmotor non raggiungerà una quota di veicoli elettrici al 100%, offriamo una soluzione elettrica per tutti coloro che non possono o non vogliono ancora affidarsi a una trazione elettrica pura. In questo modo, Leapmotor sta attivamente rimuovendo le barriere alla mobilità elettrica”, afferma Christof Grütter, Responsabile Marketing e Prodotto di Leapmotor Svizzera.

Leapmotor pianifica la sua prossima fase di crescita per il 2026. Con i nuovi modelli B10 e B05, il marchio sta ampliando strategicamente il suo portafoglio in due segmenti ad alto volume. Entrambi i modelli combinano moderne tecnologie di assistenza alla guida e infotainment, ampie autonomie elettriche e un interessante rapporto qualità-prezzo, specificamente studiato per le esigenze del mercato svizzero.

Advertisement

Inoltre, sono previste ulteriori espansioni del portafoglio per il terzo trimestre del 2026. Leapmotor punta non solo ad ampliare ulteriormente la propria presenza sul mercato, ma anche ad attingere a nuovi segmenti di clientela e a consolidare in modo sostenibile la propria consolidata traiettoria di crescita. Leapmotor inizia il nuovo anno con una prospettiva chiara: un posizionamento più ampio, uno sviluppo tecnologico più avanzato e il supporto di una rete di concessionari impegnati a dare forma attivamente all’espansione dell’elettromobilità in Svizzera.