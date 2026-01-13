Fiat punta davvero il low cost e ammette l’errore: “Eravamo troppo cari”

Olivier François, CEO di Fiat, ha finalmente pronunciato (in soldoni) le parole che ogni automobilista con un conto in banca normale aspettava di sentire: “Eravamo troppo costosi”. Con una schiettezza che appare quasi doverosa, specie per un brand “popolare” come Fiat, il capo del marchio torinese ha ammesso che il tentativo di Stellantis di trasformare Fiat in un brand in qualche modo premium è stato un autogol commerciale.

I dati ACEA non mentono. La quota di mercato europea è colata a picco dal 6% di vent’anni fa a un misero 2,1% nel 2025. In mercati chiave come la Gran Bretagna, le vendite sono crollate del 41%, salvate solo dalla solita solidità del Sud America.

Per rimediare a questo “periodo di magra” durato ormai quindici anni, Fiat ha infatti lanciato un’offensiva sui prezzi proprio all’esordio del 2026. La 500 ibrida a 12 volt torna sul mercato a 18.400 euro, rendendo la versione elettrica da 23.900 euro quasi un brutto ricordo. La Grande Panda si spoglia dei fronzoli e si presenta con motore a benzina da 100 CV e cambio manuale a 16.900 euro, mentre ad aprile la Fiat 600 abbandonerà le vesti elettriche per tornare al caro vecchio motore termico.

Fiat, inoltre, sta lavorando a una city car inferiore ai 15.000 euro, un modello essenziale che si posizionerà sotto la Grande Panda e raccoglierà l’eredità della Pandina. E per chi ha nostalgia delle domeniche in famiglia stipati in auto, è previsto il ritorno nel segmento monovolume per riprendere quello spazio (massiccio) lasciato anni fa dalla Multipla.

La nuova strategia punta anche sulle “auto globali” con la Grande Panda prodotta in Brasile col probabile nome di Argo, mentre una nuova gamma compatta arriverà nella seconda metà dell’anno. Persino il pick-up Strada, eroe delle vendite brasiliane, potrebbe sbarcare in Europa se François riuscirà a renderlo abbastanza “attraente”.