Fiat Pandina Hybrid: a gennaio in promozione con prezzi da 99 euro al mese senza rottamazione

Fiat Pandina Hybrid è stata l’auto più venduta in Italia nel 2025. Si tratta dell’ennessima leadership annuale per la vettura nel nostro paese. Anche nel 2026 la city car di Fiat vuole partire con lo stesso slancio e dunque è stata già annunciata una promozione valida per il suo acquisto fino a fine mese. Si tratta di una offerta molto interessante che permette di acquistare la vettura con rate da 99 euro al mese anche senza presenza di usato.

Fiat Pandina Hybrid: fino al 28 gennaio in promozione senza rottamazione con rate da 99 euro

FIAT propone una promozione speciale sulla Fiat Pandina Hybrid valida fino al 28 gennaio per le auto in pronta consegna, senza obbligo di rottamazione o permuta. Lo sconto immediato è di 4.500 euro, portando il prezzo a 11.450 euro. Scegliendo il finanziamento, il risparmio aumenta di ulteriori 1.500 euro, con un prezzo finale di 9.950 euro.

Il piano finanziario prevede un anticipo di 1.279 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro e una maxi rata finale di 8.432 euro. Il TAN fisso è dell’8,75%, mentre il TAEG arriva al 13,02%, con un importo totale dovuto di 11.920,01 euro, comprensivo di interessi, spese di istruttoria, imposta sostitutiva e servizi facoltativi come l’Extended Core Premium, che aggiunge due anni di garanzia più un anno di estensione.

Il finanziamento consente di dilazionare il pagamento, rendendo la Fiat PandinaHybrid ancora più più accessibile, ma va considerato che i tassi d’interesse sono elevati, comportando quasi 2.400 euro di interessi in tre anni. È importante valutare attentamente il piano prima di aderire, soprattutto per chi punta a minimizzare i costi complessivi. Insomma sicuramente per Fiat davvero un bel modo per iniziare il suo 2026 che sarà indubbiamente un anno ricco di sorprese e novità e si spera ovviamente anche di tante soddisfazioni.