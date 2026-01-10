Fiat Strada è stato il veicolo più venduto in Sud America nel 2025

Il successo della Fiat Strada ha ormai superato i confini del mercato brasiliano, dove il modello si conferma leader di vendita da cinque anni consecutivi. Diventata una vera e propria icona per i consumatori locali, la Strada si avvia a conquistare nel 2025 il primato di veicolo più venduto dell’intero Sud America, con volumi stimati in 156.786 unità. Un risultato che contribuisce in modo significativo al rafforzamento della leadership di Fiat nella regione.

In tutto il Sud America nel 2025 sono state vendute più di 156 mila unità di Fiat Strada

Prodotta nello stabilimento di Betim, la nuova Strada ha recentemente superato la soglia delle 800.000 unità assemblate, a testimonianza del suo ruolo strategico nella gamma del marchio. Nel solo 2025, il pick-up ha registrato in Brasile 142.901 immatricolazioni, con un picco nel mese di dicembre, che ha fatto segnare il miglior risultato dell’anno grazie a 14.536 unità vendute. Questi numeri confermano la solidità del modello e la sua capacità di intercettare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“Strada prosegue la sua traiettoria di successi continui, numeri di vendita da record e numeri impressionanti nella regione, diventando ora leader dell’intero mercato in Sud America. Questo risultato conferma ulteriormente la forza di questo pick-up, che è diventato simbolo di affidabilità, versatilità e innovazione, conquistando i consumatori e rappresentando un punto di riferimento nel segmento da oltre 25 anni”, commenta Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Advertisement

Sinonimo di robustezza, tecnologia e spirito pionieristico, il nuovo Strada è arrivato sul mercato nel 2020, ma il successo del pick-up più venduto in Sud America è iniziato molto prima, nel 1998. Nel corso della sua storia, è stato un punto di riferimento in diverse tappe fondamentali: ha introdotto la cabina estesa nel 1999, ha presentato la cabina doppia nel 2009 e ha sorpreso con l’innovativa terza porta nel 2013. Nel 2020 ha subito una trasformazione completa, diventando più robusto, tecnologicamente avanzato e con un look totalmente rinnovato.

Progettata per affrontare qualsiasi sfida, sia in campagna che in città, la Nuova Strada ha continuato a innovare. Nel 2021 ha introdotto il cambio automatico CVT, pioniere nella sua categoria in Brasile. Poi, nel 2023, la gamma 2024 è arrivata ricca di novità: un moderno motore turbo flex che ne migliora le prestazioni, sorprendenti modifiche al design e il debutto della versione Ultra, che amplia ulteriormente la gamma.

Advertisement

Il pick-up numero 1 del Paese ha iniziato il 2026 ancora più tecnologicamente avanzato con l’arrivo di “Connect Fiat“, un nuovo servizio di connettività sviluppato appositamente per Strada. Disponibile nelle versioni Ranch e Ultra, la tecnologia integra il veicolo con il mondo digitale, consentendo ai conducenti di accedere a una serie di funzionalità tramite smartphone o il sistema multimediale di bordo, come il tracciamento in tempo reale, gli avvisi di guida sospetta e altro ancora.

Dal suo lancio, il pick-up ha già ricevuto oltre 40 premi di settore. Oltre al successo in Brasile, il Fiat Strada viene attualmente esportato in Uruguay, Paraguay e Argentina. In Uruguay, il modello è leader di vendita dal 2023.