Opel: sarà in Algeria il primo stabilimento produttivo al di fuori dell’Europa

Prosegue l’espansione in Nord Africa per ciò che riguarda Stellantis, condizione che ora passa anche da Opel che ha scelto di realizzare in Algeria un nuovo stabilimento produttivo. Si tratterebbe quindi del primo stabilimento produttivo del costruttore tedesco realizzato al di fuori dell’Europa. A sancirne l’ufficialità ci ha pensato Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis per il mercato del Medio Oriente e l’Africa, che su LinkedIn ha pubblicato un post nel quale ha voluto ammettere che si tratta di un passaggio fondamentale per Opel, così come anche per l’Algeria e la regione del Middle East & Africa.

Va detto che se leghiamo Opel alle attenzioni rivolte da Stellantis per la Regione nordafricana, il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA dispone già da anni di potenzialità produttive molto marcate in quest’area. Ritornando quindi a Opel, lo stesso Cherfan ha aggiunto di aver partecipato ad Algeri a un incontro produttivo col CEO del costruttore tedesco, Florian Huettl. La sessione di lavoro ha permesso di fissare i punti essenziali per le ambizioni comuni di concretizzare un progetto industriale valido e utile per contribuire anche allo sviluppo del comparto dell’auto in Algeria. D’altronde l’obiettivo principale è quello di puntare su una produzione che sia locale in modo da integrare i processi locali con investimenti sul lungo periodo. Opel sarà in buona compagnia in Algeria visto che Fiat dispone già di uno stabilimento nel Paese, a Tafraoui, dove le attività produttive sono state avviate a fine 2023 e dove quest’anno sono state superate le 50.000 unità prodotte.

La volontà di produrre in Algeria passa dal recente rientro commerciale di Opel nel Paese

La necessità di guardare all’Algeria si inserisce in un contesto più ampio. Opel è infatti rientrata nel Paese nordafricano con un lancio commerciale tracciato circa due anni fa. Ciò accanto a performance commerciali che appaiono interessanti, condizioni che con un rafforzamento della presenza nel Paese dovrebbero garantire al costruttore andamenti generali ulteriormente migliorati.

Il CEO di Opel, Florian Huettl, con Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis per il mercato del Medio Oriente e l’Africa

Lo stabilimento produttivo a marchio Opel previsto in Algeria si affiancherà alle attività derivanti dalla produzione europea del costruttore, permettendo allo stesso tempo di guardare con maggiore efficienza a consegne destinate a quest’area e alla Regione africana e medio orientale. L’approccio guarda a un principio diffuso in casa Stellantis, ovvero quello di puntare su un prodotto da produrre localmente per una determinata regione. In questo modo, localizzando le attività produttive, si rafforza la competitività del Gruppo e dei suoi marchi. La necessità rimane quella di portare a compimento un ecosistema industriale in grado di generare opportunità per clienti e partener locali.