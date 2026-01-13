DS Automobiles torna a Rétromobile nel 2026 con una mostra presidenziale

La 50ª edizione del salone Rétromobile si svolgerà a Parigi, presso la Porte de Versailles, dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026. Dopo aver celebrato lo scorso anno i 70 anni della leggendaria DS con un’esposizione memorabile, DS Automobiles torna all’evento con uno stand completamente rinnovato, che si estende su 250 m².

Il nuovo allestimento sarà caratterizzato da partizioni in metallo martellato color champagne, alternate al nero, creando un contrasto elegante e raffinato. L’ambientazione è stata progettata per riflettere i valori del brand, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce stile, eleganza e comfort, valorizzando sia la storia che le linee innovative dei modelli DS. L’attenzione al dettaglio e al design trasforma lo stand in un vero e proprio spazio dove estetica e benessere convivono armoniosamente, rendendo la visita un momento unico e coinvolgente.

L’area espositiva ospiterà quattro speciali auto presidenziali, riunite per la prima volta in un evento di questa portata, grazie al prezioso supporto di L’Aventure DS, l’organizzazione dedicata alla conservazione del patrimonio del Marchio. “50° Rétromobile, 50 anni di storica collaborazione con la Presidenza della Repubblica francese. Dalla DS del Generale de Gaulle alla DS N°8 Presidenziale, modelli straordinari che incarnano l’eccellenza francese di DS Automobiles” ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles e Chief Heritage Officer di Stellantis.

La storia della Presidenza francese e dei suoi veicoli ufficiali è strettamente legata ai modelli DS e SM, fino ad arrivare alle più recenti creazioni di DS Automobiles. La DS 21 Pallas del 1965, utilizzata dal generale de Gaulle, era dotata di equipaggiamenti speciali per i viaggi ufficiali, mentre la DS 21 presidenziale del 1968, allungata e progettata da Henri Chapron, offriva interni lussuosi e tecnologia avanzata per l’epoca. Nel 1972 furono introdotte le Presidential SM decappottabili, in uso a diversi Presidenti tra cui Pompidou e Mitterrand, con allestimenti specifici per le cerimonie e sospensioni adattate al passo maggiorato.

Oggi, DS Automobiles continua questa tradizione con la PRESIDENTIAL DS N°8, prima auto presidenziale 100% elettrica, presentata nel 2025. Con dettagli artigianali esclusivi, pannelli Blu Zaffiro, interni in pelle e Alcantara, e batterie prodotte in Francia, la DS N°8 unisce eleganza, tecnologia e sostenibilità. Presso lo stand DS a Rétromobile sarà possibile ammirare questa evoluzione storica, dalle DS e SM storiche fino alla moderna ammiraglia elettrica, accompagnata da una mostra fotografica e da un negozio dedicato ai visitatori.