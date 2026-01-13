Nuova Fiat Multipla: ancora un’ipotesi dal web in attesa di notizie ufficiali

Nuova Fiat Multipla continua a far parlare di se. Sono in molti a pensare che alla fine Fiat possa davvero riportare sul mercato la mitica monovolume. Un primo indizio era arrivato da alcune dichiarazioni del CEO della casa torinese Olivier Francois che non aveva escluso il ritorno del modello ma a patto di non snaturare il suo stile. Quindi insomma il nome non sarà usato per un SUV ma per una monovolume si. Poi è arrivato il concept Citroen Elo che a molti ha fatto pensare possa essere la base anche per una futura versione della Multipla oltre che per un modello di Citroen.

Nuova Fiat Multipla: un nuovo render riapre il dibattito sul possibile ritorno del modello nella gamma della casa torinese entro il 2030

Questo 2026 si è aperto con il debutto della nuova Fiat Qubo L che secondo alcuni potrebbe anche essere il modo di saggiare il terreno prima di lanciare entro la fine del decennio una nuova Fiat Multipla. Nel frattempo sul web continuano a moltiplicarsi le ipotesi di design come quella che vi proponiamo in questo nostro articolo realizzata da un utente del forum del sito Autopareri che immagina così la futura e per il momento solo ipotetica Multipla.

Una nuova Fiat Multipla se si farà potrebbe essere una monovolume compatta lunga circa 4,1 metri che arriverebbe sul mercato molto probabilmente solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Lo stile sarebbe simile a quello degli altri modelli della gamma Panda essendo comunque un veicolo pensato per chi cerca spazio ma tenendo sempre d’occhio il rapporto qualità prezzo. Al momento notizie certe su un suo ritorno non ve ne sono ma si tratta solo di voci. Certamente se un ritorno ci sarà non avverrà presto. Sicuramente non se ne parla almeno fino al 2030. Forse con il nuovo piano industriale di Stellantis a metà anno avremo le idee più chiare anche in proposito.