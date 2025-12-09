Citroën ha svelato la concept car ELO: in soli 4,1 metri sorprende per la spaziosità degli interni e la modularità

Citroën svela ELO, una nuova concept car che segna l’inizio di un capitolo inedito per il marchio. Successore ideale di OLI, presentata nel 2022, ELO nasce come un vero laboratorio sperimentale in cui convergono idee, soluzioni e visioni che orientano il futuro del brand. Questa proposta unisce audacia, ingegno, creatività e attenzione al comfort, incarnando pienamente lo spirito Citroën. Rispettando una tradizione ultracentenaria fatta di innovazione e attenzione alla libertà di movimento, il marchio ribadisce così la propria vocazione pionieristica. In un contesto in cui abitudini e stili di vita cambiano rapidamente, ELO rappresenta la risposta di Citroën a un mondo che chiede semplicità, efficienza e un nuovo modo di vivere la mobilità.

Con ELO Citroen traccia un nuovo percorso che risponde con ottimismo e intraprendenza alle sfide del presente

ELO incarna questa volontà di anticipare le esigenze di un mondo in continua evoluzione: è un mezzo di trasporto accattivante e versatile, intelligente, accessibile, spazioso e responsabile, che offre una visione più completa e reinventata della mobilità, progettata per recuperare tempo prezioso e accompagnare i suoi utenti attraverso le diverse fasi della loro vita.

ELO è un vero e proprio spazio di vita, concepito come compagno della vita quotidiana: un luogo dove riposare, giocare o lavorare – RIPOSO , GIOCO , LAVORO – grazie alla sua modularità completa e intuitiva. Sfrutta appieno i vantaggi della sua architettura elettrica, offrendo dimensioni compatte che celano un abitacolo eccezionalmente spazioso.

Con il suo design compatto da minivan (4,10 m), ELO è a suo agio nelle aree urbane, ma invita anche ad avventurarsi oltre i confini cittadini. I suoi interni spaziosi e modulari, che possono ospitare fino a sei persone, soddisfano le esigenze di uno stile di vita frenetico, bilanciando spostamenti, tempo libero, attività familiari, lavoro da remoto e gite fuori porta. Con il suo design moderno, colorato e allegro e tutte le sue funzionalità intelligenti, è una fonte di energia per uno stile di vita attivo.

Con ELO, non è il cliente ad adattarsi all’auto, ma è l’auto ad adattarsi alle sue esigenze. E non solo una volta, ma in ogni situazione: il modello standard ha quattro posti con un sedile del conducente in posizione centrale che, abbinato a un parabrezza a 180° e a un’interfaccia utente moderna e sofisticata, offre un nuovo livello di visibilità, mentre i passeggeri posteriori beneficiano di ampio spazio. Il sedile del conducente può essere ruotato per conversare o lavorare. Se necessario, due sedili aggiuntivi possono essere ripiegati per trasportare sei persone. ELO può anche essere trasformato in un posto letto per due, in una sala home cinema, in un alimentatore e per molti altri usi. In questo modo, ELO sta rivoluzionando il mondo della mobilità e diventando un catalizzatore di momenti condivisi con la famiglia e gli amici.

I designer hanno considerato meticolosamente ogni dettaglio di questo concept car e hanno potuto condividere la loro competenza con due partner che sostengono il loro impegno nella promozione del movimento e nello sviluppo di materiali tecnici, sostenibili e responsabili. Decathlon, il cui team di progettazione ha messo a disposizione la sua esperienza in ambito sportivo e attività all’aria aperta, ha permesso al team di sviluppare nuove funzionalità ed esplorare materiali innovativi. Goodyear ha sviluppato nuovi pneumatici intelligenti per uso esterno.

“ELO rappresenta una nuova tappa in un periodo straordinario per Citroën, caratterizzato dal completo rinnovamento della nostra gamma di modelli in due anni e dal nostro ingresso nel Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E. ELO è un laboratorio di idee che incarna perfettamente i valori di Citroën e apre nuove prospettive per il nostro pensiero odierno. Risponde a tutti i criteri che definiscono il DNA del marchio da oltre 100 anni e che intendo continuare a coltivare negli anni a venire: creativo, audace, accessibile, responsabile, ingegnoso e impegnato per il benessere.

È completamente al passo con i tempi e offre soluzioni concrete e innovative per promuovere la libertà di movimento e una vita migliore. Il suo stile esprime convivialità e gioia di vivere, e i suoi interni ultra-modulari sono progettati come uno spazio abitativo autonomo. È ricco di funzionalità intelligenti e tecnologie semplici che semplificano la vita di tutti i giorni. ELO invia un messaggio forte che trasmette la nostra visione di ciò che Citroën dovrebbe essere.” – Xavier Chardon, CEO di Citroën

“Siamo molto orgogliosi di ELO perché incarna perfettamente il concetto di design: la fusione di stile e funzionalità. ELO è una fonte di energia, sia per la sua personalità colorata e accattivante e la sua modernità, sia per le molteplici opportunità che offre per vivere una vita vibrante e appagante. I team di design Citroën si sono divertiti molto a creare un modello meticolosamente studiato nei minimi dettagli per essere pratico, divertente e intelligente. Anche la collaborazione con i designer di Goodyear e Decathlon, grazie alla loro creatività e alle soluzioni pratiche, è stata molto stimolante nello sviluppo di questo concept,” ha dichiarato Pierre Leclercq, Direttore del Design di Citroën.

Con il suo coraggio e la sua competenza, Citroën esplora soluzioni innovative per reinventare l’abitabilità e reinterpretare lo spirito dei monovolume e dei veicoli ricreazionali che hanno fatto la sua storia. Concentrandosi su architetture progettate da zero per i veicoli elettrici, il marchio crea nuovi spazi e reinventa gli interni come un vero e proprio spazio abitativo, pratico, funzionale e accessibile. Questa ambizione è esemplificata da ELO, la “piccola che pensa in grande”, una vera e propria “tiny house” su ruote ricca di funzionalità intelligenti. Il suo esterno compatto contrasta con un interno sorprendentemente spazioso e ultra-modulare, ridefinendo la fruibilità e il comfort a bordo.