Dodge Hornet addio: si conclude a Pomigliano la produzione della gemella di Alfa Romeo Tonale

Secondo nostre fonti vicine al gruppo Stellantis a dicembre 2025 si è conclusa definitivamente la produzione di Dodge Hornet presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. La gemella di Alfa Romeo Tonale che tante polemiche aveva suscitato con il suo debutto in quanto giudicata troppo simile al SUV di Alfa Romeo conclude dunque la sua avventura italiana. Non sappiamo ancora se la produzione del SUV di Dodge verrà spostata in America o se il suo è un addio definitivo alla produzione. Lo scopriremo comunque molto presto.

Dodge Hornet saluta Pomigliano: il SUV dice addio all’Italia e forse anche al mercato

Per la verità la produzione di Dodge Hornet era già stata sospesa nei mesi scorsi a causa dei dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump. Adesso però arriva l’addio definitivo, con il modello che esce definitivamente dalla linea di produzione dello stabilimento Stellantis di Pomigliano dove da adesso in poi saranno prodotte solo Fiat Pandina e Alfa Romeo Tonale. Resta da capire cosa accadrà adesso nella fabbrica campana se il modello sarà sostituito oppure semplicemente se si continuerà così quanto meno nel breve e medio periodo. Obbiettivamente comunque non è che questo modello garantisse numeri di produzione così elevati dunque per la fabbrica alla fine cambierà poco.

Secondo l’ultimo rapporto della Fim-Cisl, nei primi sei mesi del 2025 lo stabilimento di Pomigliano aveva prodotto 1.360 unità della Dodge Hornet, registrando un calo del 90% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per il futuro di Pomigliano si spera possano arrivare risposte importanti con il nuovo piano industriale che il CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe rivelare verso la metà del 2026. Si vocifera dell’avvio entro fine decennio della produzione della nuova Fiat Pandina. Girano voci anche sull’arrivo di due nuovi modelli su piattaforma STLA Small di cui uno potrebbe essere il famoso modello Alfa Romeo che si andrà a collocare tra Junior e Tonale nella futura gamma del biscione.