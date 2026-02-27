Produrre troppe Fiat 500 Hybrid potrebbe diventare un peccato mortale

La narrazione della “transizione elettrica senza ritorno” si è schiantata malamente contro la realtà, lasciando Torino con un pugno di mosche e una catena di montaggio ferma a guardare il soffitto. La soluzione arrivata è stata alla fine infilare il vecchio, caro tre cilindri FireFly da 1.0 litro nel corpo di una piattaforma, quella dell’ultima Fiat 500, nata per far girare elettroni. Un trapianto che dimostra anche un po’ di disperazione.

La nuova Fiat 500 Hybrid non è l’auto della riscossa, ma forse una buona improvvisazione tecnica. Parliamo di 65 cavalli che devono trascinare una massa non indifferente, con un cronometro che sentenzia un imbarazzante 16,2 secondi per toccare i 100 km/h. Tanto lo sforzo richiesto al propulsore anche per affrontare lunghi movimenti cittadini. Il sistema a 12 volt, praticamente un placebo che non sposta gli equilibri, se non sulla carta.

Ma il vero dramma, anche vedendo l’esigenza della clientela, non è la lentezza su strada, quanto la velocità con cui questa 500 rischia di far svuotare le casse di Stellantis sotto i colpi di Bruxelles.

Con 117 grammi di CO2 al chilometro, la 500 Hybrid è un proiettile puntato contro i limiti della media emissiva per la flotta. I dirigenti potrebbero arrivare facilmente al panico. Ogni unità venduta è un passo verso le sanzioni europee. A Mirafiori si potrebbe persino frenare deliberatamente. Si punta a produrre solo 85.000 unità entro il 2026, ben lontano dalla capacità reale del sito, trasformando quella che doveva essere una boccata d’ossigeno in un calice avvelenato.

Siamo alla follia pura, con un produttore che deve sperare di non vendere troppo il suo prodotto di punta, a quanto pare la tanto pubblicizzata 500 Hybrid, per non essere punito dai regolatori. La Panda e la 600 non aiutano, viaggiando su emissioni simili o superiori. L’unica via d’uscita per sbloccare l’impasse e ridare dignità alle fabbriche piemontesi sembra essere l’adozione di batterie LFP sulla versione elettrica, nel disperato tentativo di abbassare i prezzi e convincere finalmente qualcuno a comprarla.