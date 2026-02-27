Leapmotor non è la solita meteora: sarà lei la punta di diamante di Stellantis?

I numeri di Leapmotor in Europa non sono solo una statistica, sono uno schiaffo in faccia ai ritmi dei costruttori tradizionali. In un solo anno, il marchio cinese ha smesso di essere un nome imprecisato sul taccuino degli analisti per diventare un vicino di casa ingombrante. Parliamo di una crescita “esplosiva”: passare da 1.300 a oltre 17.000 veicoli venduti nell’ultimo trimestre del 2025 significa aver trovato la combinazione della cassaforte europea. Ma come hanno fatto, mentre gli altri provano ancora a comprendere la transizione?

La ricetta cinese con la complicità di Stellantis ha fatto bene. Niente esperimenti strampalati, ma un attacco a tenaglia: la T03 per chi ha bisogno di una city car elettrica che non costi come un appartamento, e la C10 per chi cerca il SUV spazioso (anche ibrido, non poteva essere altrimenti). Ora, con la B10 che punta dritta al cuore del Segmento C e l’arrivo della berlina B05 e del crossover B03X, è chiaro che non siamo davanti a una serie di tentativi. A Leapmotor fanno sul serio e pensano al lungo periodo.

Bisogna chiedersi quanto di questo successo sia farina del sacco cinese e quanto sia merito della “stampella” Stellantis. Il vero asso nella manica, il jolly che ha evitato a Leapmotor il naufragio in cui sono incappati altri brand orientali, d’altronde, è la rete.

Grazie alla joint venture con (allora CEO) Tavares e soci, Leapmotor ha oggi oltre 800 punti vendita. La favola del marchio esotico senza assistenza qui non attacca: il cliente medio ha un’officina a meno di 25 minuti da casa. Una mossa magistrale per costruire fiducia in un mercato politicamente elettrico.

Resta l’incognita: questa crescita a tre cifre è sostenuta da una domanda reale o è una vetrina gonfiata da prezzi di lancio aggressivi e sconti alle flotte? E soprattutto, cosa succederà quando gli interessi di Stellantis e Leapmotor smetteranno di coincidere? La storia dell’auto è piena di matrimoni di convenienza finiti a pugni in faccia.