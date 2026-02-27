BMW si dimentica di nascondere i piani: svelati i modelli 2027

BMW ha combinato uno di quegli scivoloni che faranno tremare qualche responsabile comunicazione a Monaco. Il negozio online statunitense dell’azienda ha infatti pubblicato per errore l’intero catalogo di modelli previsti per il model year 2027, regalando agli appassionati un’anticipazione completa di ciò che bolle in pentola. Tra le novità, prevedibilmente, c’è parecchia carne al fuoco (sempre considerando che il leak non leak è di origine americana).

La star indiscussa della fuga di notizie è la M2 xDrive, la variante a trazione integrale della più piccola sportiva del marchio bavarese. Fino a oggi la M2 era l’unica M “pura” senza l’xDrive, ma evidentemente Monaco ha deciso che i puristi fossero già stati accontentati abbastanza.

La M2 standard rimarrà con trazione posteriore e cambio manuale, quindi nessuno dovrà rinunciare all’esperienza classica. La cattiva? La M2 xDrive verrà quasi certamente proposta solo con cambio automatico e costerà anche molto di più della versione base 2026. Ci sarà da mettere in conto una cinquantina di chili extra, causa maggiore complessità tecnica.

Ma la lista trapelata va ben oltre la M2. Nella gamma Serie 3 compare una misteriosa M350 xDrive, destinata a sostituire l’attuale M340i. Sempre parlando di Tre, arrivano le prime elettriche i3 40 xDrive e i3 50 xDrive, meccanicamente imparentate con la iX3. A proposito di SUV elettrici, fa il suo ingresso anche la iX4, disponibile nelle versioni 40 xDrive e 50 xDrive, posizionata come alternativa più elegante e slanciata alla iX3.

La X5 2027 manterrà sorprendentemente la versione base a trazione posteriore 40 sDrive, affiancata però da una iX5 60 xDrive completamente elettrica. La Serie 7, ancora sfocata sul sito perché non ancora presentata nel restyling, potrebbe vedere l’arrivo di una nuova M760 con V8 e badge M Performance, anche se il V12 rimane ormai un’esclusiva Rolls-Royce.

Le vittime illustri, come sapevamo, Z4 e Serie 8 andranno in pensione a breve distanza l’una dall’altra, chiudendo un capitolo della storia BMW. Nel frattempo, la Casa bavarese promette circa 40 lanci (tra modelli e numerose versioni degli stessi) entro la fine del 2027, con la piattaforma Neue Klasse pronta a rivoluzionare la gamma. Eppure, va detto, è abbastanza raro che un’azienda di questo calibro faccia trapelare così tanto per errore.