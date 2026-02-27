Alfa Romeo 1900C SS Coupé: un gioiello carrozzato Touring all’asta in Florida

Chi porta il “biscione” nel cuore non può che vivere con entusiasmo il rapporto, anche platonico, con l’Alfa Romeo 1900C SS Coupé. Per i romantici dal conto in banca più robusto si prospetta una possibilità che si spinge oltre la dimensione contemplativa. Un esemplare di questa vettura, costruito nel 1954, si prepara a passare di mano. L’occasione è offerta dall’asta di Gooding Christie’s, in programma a inizio marzo nella suggestiva cornice di Amelia Island, in Florida.

Le stime della vigilia sono degne del lignaggio del mezzo. Ballano in un range da 250 mila a 300 mila dollari. Non si possono escludere corposi rilanci, capaci di spingere il valore di aggiudicazione oltre queste cifre. Impossibile, al momento, sbilanciarsi. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

L’Alfa Romeo 1900C SS Coupé, con carrozzeria Touring, è di un magnifico splendore. Le sue forme esaltano, per il perfetto dosaggio degli ingredienti. Il flusso morbido e sensuale dei volumi disegna un corpo scultoreo, che supera a testa alta l’incedere del tempo. Questa è davvero una splendida creatura della casa automobilistica milanese e rappresenta al meglio la sua nobiltà storica.

Elegante e raffinata, la SS ha le note giuste per distinguersi con stile negli eventi più prestigiosi. Anche sui red carpet dei concorsi d’eleganza maggiormente in voga può dire la sua. Il colore della carrozzeria, che la veste sin dalle origini, è lo splendido Verde Ortico. Questa nuance si coniuga felicemente con i suoi tratti espressivi, valorizzandone la finezza.

Il compito della spinta è affidato a un motore a 4 cilindri in linea DOHC da 1.975 centimetri cubi di cilindrata, alimentato da una coppia di carburatori Solex doppio corpo. Al servizio del piacere ci sono 115 cavalli di razza, erogati a 5.500 giri al minuto. Le performance non sono da bolide da corsa, ma hanno un buon temperamento, che asseconda bene lo spirito da turismo dell’Alfa Romeo 1900C SS Coupé.

Questa è un’auto per grandi intenditori: gente di classe che ama le cose veramente belle e dense di magia. Buono il comportamento dinamico, assecondato con grazia dalla precisione dello sterzo. La Super Sprint (ecco il significato di SS) porta in dote lo spirito delle auto corsa, grazie al travaso di conoscenze eseguito da quel mondo. Oggi è una delle versioni 1900 più ricercate dai collezionisti.

L’esemplare passato in rassegna nel nostro articolo è corredato dalla documentazione di fabbrica. Costruito nel mese di marzo del 1954, finì subito in Svizzera. Diversi passaggi di proprietà si sono susseguiti nel tempo. A inizio anni ’90, dopo circa un ventennio di inutilizzo, l’auto fu fatta restaurare dal nuovo acquirente, un collezionista elvetico.

Dopo aver girovagato per l’Europa, nel luglio del 2017 fece ritorno in Italia, dove il nuovo custode provvide a farla riverniciare, nel suo colore originale, e a far ripristinare gli interni, per riportarli allo splendore iniziale. Recentemente acquistata dal venditore, questa Alfa Romeo 1900C SS Coupé si prepara a fare la gioia di un altro appassionato: quello che uscirà vincente nella sfida ai rilanci dell’asta di Amelia Island, ormai dietro l’angolo. L’appuntamento col martello del banditore di Gooding Christie’s è fissato in Florida per il 5 e 6 marzo.

Fonte | Gooding Christie’s