Jeep Avenger protagonista nel videoclip “Ossessione” di Samurai Jay a Sanremo 2026

Jeep Avenger entra nel mondo della musica italiana come protagonista del videoclip ufficiale di “Ossessione”, il brano con cui Samurai Jay debutta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Un’apparizione che va oltre il semplice product placement e si inserisce in modo organico nella narrazione visiva del progetto.

Jeep Avenger è tra i protagonisti del videoclip ufficiale di “Ossessione”

Il video, costruito su un’estetica cinematografica intensa e sospesa tra attrazione e tensione, vede Jeep Avenger assumere un ruolo centrale nel racconto. Il SUV accompagna il protagonista in un percorso emotivo che riflette il significato del brano: un’ossessione positiva, capace di diventare forza propulsiva e stimolo a superare i propri limiti. In questo contesto, l’auto diventa simbolo di movimento e libertà, elemento dinamico che dialoga con lo spazio urbano e con le emozioni del protagonista.

Compatta nelle dimensioni ma fedele al DNA Jeep per carattere e solidità, Avenger si integra perfettamente nel linguaggio contemporaneo del videoclip. Linee decise, proporzioni robuste e identità metropolitana contribuiscono a costruire un racconto visivo coerente, in cui design e personalità rafforzano il messaggio artistico.

La collaborazione conferma la volontà di Jeep di dialogare con la cultura pop e con le nuove generazioni, intercettando codici espressivi attuali. Jeep Avenger rappresenta oggi una sintesi tra accessibilità, tecnologia e spirito avventuroso, reinterpretato in chiave urbana.

Sul mercato italiano, il modello continua a registrare risultati di primo piano: è stato il SUV più venduto nel 2024, nel 2025 e anche a gennaio 2026. Il successo è legato anche a una gamma ampia, che incarna il principio di “Freedom of Choice”. Jeep Avenger è disponibile in versione 100% elettrica, e-Hybrid a 48V con cambio automatico, benzina con trasmissione manuale e nella variante 4xe a trazione integrale elettrificata. Versioni speciali come la 4xe The North Face Edition rafforzano ulteriormente l’identità del modello, unendo stile distintivo e vocazione all’esplorazione.