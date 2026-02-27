Stellantis, nel 2025 il manager più pagato è ancora Carlos Tavares

Nel 2025 il dirigente più pagato di Stellantis non è stato l’amministratore delegato in carica, Antonio Filosa, ma il suo predecessore che ha lasciato la guida del gruppo automobilistico alla fine del 2024. Carlos Tavares si conferma infatti al primo posto per compensi complessivi dell’azienda, con 11,9 milioni di euro. Si tratta di una cifra che gli permette di superare l’attuale CEO Antonio Filosa, che nello stesso esercizio ha percepito 5,4 milioni.

Advertisement

Carlos Tavares supera Antonio Filosa: è lui il più pagato da Stellantis nel 2025

Il dato emerge dall’Annual Report depositato presso la Securities and Exchange Commission e riflette in larga parte la natura differita delle remunerazioni dei top manager. Nel caso di Carlos Tavares, una quota significativa dell’importo è legata a bonus e incentivi di lungo periodo maturati negli anni precedenti e liquidati successivamente alla conclusione del mandato.

Nonostante questa cifra rappresenti un netto calo rispetto ai 23,08 milioni del 2024 e ai 36,49 milioni dell’anno precedente, quando il pacchetto comprendeva tutte le componenti variabili e pluriennali, l’ammontare riconosciuto all’ex numero uno di Stellantis resta superiore a quello del suo successore.

Advertisement

Il confronto tra le cifre altri non è che l’effetto dei meccanismi retributivi tipici dei grandi gruppi industriali internazionali. Le strutture di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive, LTI) e i bonus legati al raggiungimento di obiettivi strategici finiscono per creare un vero e proprio sfasamento temporale tra la performance e la corresponsione effettiva dei compensi. È proprio questo fa si, come in questo caso, che un ex amministratore delegato figuri ancora come il dirigente più pagato anche dopo l’uscita dall’incarico.

Antonio Filosa, nominato alla guida del gruppo in una fase complessa per il settore automobilistico, ha ricevuto nel 2025 un pacchetto retributivo inferiore, coerente con il nuovo ciclo di gestione e con le dinamiche di maturazione degli incentivi.

Advertisement

In leggero calo anche il compenso del presidente John Elkann, pari a 2,45 milioni di euro che invece l’anno precedente aveva ottenuto 2,79 milioni. La cifra si riferisce esclusivamente alla remunerazione per la carica e non include eventuali dividendi legati alla partecipazione azionaria. Va ricordato che nell’ultimo esercizio il gruppo ha deciso di sospendere la distribuzione degli utili, oltre a quello dei bonus per i dipendenti in un momento difficile in cui Stellantis ha deciso di revisionare in maniera piuttosto netta le sue priorità strategiche.