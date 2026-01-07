Nuova Alfa Romeo Giulia: in attesa di notizie certe nuova, suggestiva ipotesi stilistica

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà di certo una delle prossime novità di Alfa Romeo. Al momento però non è ancora chiaro quando la vedremo. Inizialmente prevista per il 2026 dovrebbe subire uno slittamento. C’è chi ipotizza il 2027 e chi invece pensa addirittura al 2028. In attesa di avere conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo vi segnaliamo che da LinkedIn arriva una nuova suggestiva ipotesi di quello che potrebbe essere lo stile della seconda generazione della celebre berlina di segmento D del biscione. Si tratta di un render realizzato da Filippo Penati che ha pubblicato la sua creazione sul suo profilo personale.

In attesa di avere notizie ufficiali ecco come viene immaginato il design della nuova Alfa Romeo Giulia sul web

Si tratta di un’ipotesi molto interessante e suggestiva che sta riscontrando il gradimento degli alfisti sul web i quali sperano che il design dell’attuale generazione non venga cambiato in maniera troppo radicale ma venga semplicemente reso ancora più sportivo e aeordinamico ma sempre nel rispetto del DNA e della tradizione del biscione con un occhio alle prestazioni e al piacere di guida. L’ipotesi che vi mostriamo in questo render strizza l’occhio a quelle che sono fino ad oggi le ipotesi e le voci sui cambiamenti di design della nuova Alfa Romeo Giulia.

Quella immaginata in questo render è la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che ancora una volta sarà la versione top di gamma della berlina che dovrebbe regalare delle soddisfazioni agli amanti della velocità e delle prestazioni e che secondo le ultime voci di corridoio circolate nei mesi scorsi dovrebbe essere dotata di motore a combustione, molto probabilmente ibrido forse si parla del V6 Nettuno di Maserati ma non è ancora certo.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Giulia insieme alla futura Stelvio continuerà ad essere la top di gamma del biscione data la conferma relativa alla rinuncia al segmento E da parte del brand milanese. Sarà prodotta ancora presso lo stabilimento di Cassino dove tutti si augurano di vederla quanto prima visto il forte calo della produzione che si sta registrando in quella fabbrica. La vettura sarà pensata per essere ancora più internazionale e tecnologica e si punterà ad offrire la massima qualità in maniera da colmare una volta per tutte il gap rispetto alla concorrenza tedesca.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia si dice che avrà dimensioni leggermente più generose rispetto al modello attuale grazie all’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large. La maggiore stazza però non si noterà troppo grazie al design aerodinamico e super sportivo che renderà il suo stile sinuoso e filante. Come detto in precedenza ci saranno per la prima volta versioni completamente elettriche ma una parte importante della gamma sarà costuituita dai motori termici. Si tratterà di certo di modelli ibridi. Quanti e quali però lo scopriremo probabilmente già nel corso di questo 2026 appena iniziato che, come vi abbiamo scritto in nostri precedenti articoli, si prospetta però come molto ma molto interessante per la casa automobilistica milanese.