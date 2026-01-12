Alfa Romeo e Lancia: due nuovi modelli a Pomigliano al posto di Dodge Hornet e Tonale?

Con l’addio di Dodge Hornet, la cui produzione si è interrotta in maniera definitiva a dicembre 2025, nello stabilimento di Pomigliano rimangono solo Fiat Pandina e Alfa Romeo Tonale. A proposito di Tonale che è stato di recente aggiornato, si vocifera che entro un paio di anni potrebbe dire addio con la futura generazione o quantomeno la sua erede che potrebbe essere prodotta a Melfi su piattaforma STLA medium di Stellantis. Una decisione in proposito non sarebbe stata ancora presa, ma presto Antonio Filosa potrebbe ufficialmente confermare la notizia quando svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis entro la fine di giugno.

Due nuovi modelli Alfa Romeo e Lancia prenderanno il posto di Tonale e Dodge Hornet a Pomigliano?

Nel frattempo l’addio di Dodge Hornet intensifica le voci sul futuro dello stabilimento di Pomigliano che al momento come unica certezza dovrebbe avere la conferma della produzione della Pandina anche con la sua prossima generazione come aveva anticipato lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois lo scorso anno. Anche per questo però forse è meglio aspettare quello che dirà Antonio Filosa in proposito a metà anno.

Per il resto nella fabbrica regna l’incertezza più totale. Non si sa quali e quanti modelli arriveranno e soprattutto quando. Tornano in auge nelle ultime ore le voci secondo cui Tonale e Hornet potrebbero essere sostituiti da due nuovi modelli su piattaforma STLA Small. Si tratterebbe di un veicolo Alfa Romeo e uno di Lancia. Il primo dovrebbe essere il famoso crossover lungo 4,3 metri che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella futura gamma di Alfa Romeo.

Il secondo, che in un primo momento sembrava essere la nuova Lancia Delta, a sopresa potrebbe invece trattarsi dell’ipotetico B-SUV di cui si sta parlando con una certa insistenza da qualche tempo. Anche in questo caso però il condizionale è d’obbligo non essendoci alcuna conferma ufficiale da parte di Stellantis. Inoltre si dice che comunque prima del 2029 difficilmente arriverà qualche novità dato che anche questa piattaforma sta ricevendo qualche modifica per ricevere motori termici come la STLA Large.

Le recenti parole del CEO Roberta Zerbi che vuole rendere il marchio più accessibile e che ha confermato che al momento l’unica certezza è la nuova Lancia Gamma hanno portato più di qualcuno a pensare in un cambio in corsa nei programmi con l’arrivo di un modello che possa dare al marchio più chance di conquistare preziose quote di mercato. Al momento però si tratta solo di supposizioni tra pochi mesi sapremo esattamente quali saranno le novità che Stellantis ha deciso di riservare allo stabilimento di Pomigliano con la speranza che le scelte effettuate possano garantire alla fabbrica di poter operare in futuro a pieno regime.