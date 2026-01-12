Alfa Romeo: la futura compatta tra Junior e Tonale sarà così o più in stile Giulietta?

Alfa Romeo nei prossimi anni accanto a Junior, Tonale, Giulia e Stelvio potrebbe inserire un quinto modello. Si parla infatti con sempre maggiore insistenza di una vettura che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella futura gamma del biscione sfruttando la piattaforma STLA Small con una lunghezza intorno ai 4,3 metri. Al momento diciamo subito che è solo una voce. Non ci sono notizie in concreto che un modello di questo tipo faccia davvero capolino nella gamma del biscione. Certezze le avremo a metà anno quando sarà rivelato il nuovo piano industriale del gruppo. Le voci però ci sono e si fanno sempre più insistenti. Qualcuno ipotizza che alla fine possa essere scelto lo stabilimento di Pomigliano come casa di questo modello che comunque non arriverebbe prima del 2029.

Si intensificano le voci sul possibile arrivo di un quinto modello nella gamma di Alfa Romeo

Al momento non è chiaro di quale tipo di modello si possa trattare se di un crossover compatto o di una hatchback. Ovviamente al momento pare in pole position la prima ipotesi dato che le hatchback iniziano ad avere poco mercato anche in Europa mentre un piccolo SUV lungo 4,3 metri potrebbe avere chance di fare bene anche al di fuori dei confimi europei.

Ad ogni modo al momento su questa ipotetica e per il momento non ufficiale nuova vettura di Alfa Romeo ci sono due scuole di pensiero. Chi pensa che possa avere lo stile di un piccolo SUV una sorta di mix tra Junior e Tonale come ad esempio in questo render che vi mostriamo realizzato con AI e chi invece spera che questa fantomatica vettura sempre che arrivi sul serio possa essere una sorta di nuova Giulietta o Brera.

Quello che secondo noi è importante, sempre che un quinto modello effettivamente arrivi è che sia in grado di aiutare il biscione ad aumentare le sue vendite senza pestare i piedi a Junior e Tonale rappresentando insomma una vettura complementare alle due compatte di Alfa Romeo.