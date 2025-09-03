Nuova Alfa Romeo Tonale: sarà una rivoluzione

Nuova Alfa Romeo Tonale, intesa come erede dell’attuale modello e non il MY26 che vedremo a fine anno, arriverà nel corso dei prossimi anni. C’è chi dice il 2027 e chi invece il 2028. Al momento non è chiaro se si tratterà di un modello con lo stesso nome o con un nome totalmente diverso. Si vocifera che il veicolo verrà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium e sarà lungo circa 4,6 metri.

Con la futura generazione è prevista una rivoluzione totale per la nuova Alfa Romeo Tonale

Una cosa è sicura, quella della nuova Alfa Romeo Tonale non sarà una evoluzione ma una vera e propria rivoluzione. Del modello attuale infatti rimarrà ben poco e questo forse spingerà i dirigenti della casa automobilistica del biscione a propendere per un cambio di nome. Qualcuno ipotizza un cambio di nome in nuova Alfa Romeo Brera ma certezze al momento non ne abbiamo. Si parla di una vettura che sarà decisamente più sinuosa e slanciata rispetto al modello attuale con uno stile più sportivo e aggressivo che piacerà sicuramente agli alfisti della prima ora.

Ovviamente la nuova Alfa Romeo Tonale, o come si chiamerà questa auto, avrà in gamma per la prima volta una o più versioni totalmente elettriche anche se non mancheranno le termiche, probabilmente ibride. Ci sarà spazio anche per una versione top di gamma Quadrifoglio mancata alla generazione attuale. Per quanto riguarda lo stile, dovrebbe essere decisamente più vicino a quello di Junior e dei futuri modelli che arricchiranno la gamma della casa milanese a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

La nuova Alfa Romeo Tonale condividerà la gamma dei motori con il resto delle vetture prodotte a Melfi su piattaforma STLA Medium come la nuova Jeep Compass, la DS N 8 e la nuova Lancia Gamma in arrivo agli inizi del prossimo anno. Non possiamo però escludere qualche piccola sorpresa pensata appositamente per la vettura del biscione. Le idee più chiare le avremo tra l’autunno prossimo e l’inizio del prossimo anno quando sarà rivelato il nuovo piano per l’Italia del gruppo Stellantis e capiremo quando questo modello inizierà ad essere prodotto realmente.