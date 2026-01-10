Lancia al Salone di Bruxelles 2026 da il via ad un anno fondamentale per il suo futuro

Anche Lancia come gli altri marchi europei del gruppo Stellantis è presente al Salone dell’auto di Bruxelles 2026 che si è aperto ieri. La casa automobilistica piemontese ha deciso di dare il via così ad un anno che sarà fondamentale per il suo futuro. In occasione di questo importante evento che richiamerà più di 300 mila visitatori e si concluderà il 18 gennaio la casa italiana ha preparato uno stand in cui al centro dell’attenzione ci sarà la famiglia Ypsilon e la sua evoluzione con la presenza di alcune versioni rappresentative del modello.

A Bruxelles lo stand Lancia è dedicato all’evoluzione della famiglia Ypsilon

Al centro della mostra spicca la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, modello da competizione che sancisce il ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship, categoria WRC2, a partire dal 2026. Nella giornata inaugurale dedicata alla stampa internazionale e agli operatori del settore si è tenuta la conferenza stampa del marchio, durante la quale Roberta Zerbi ha delineato le linee guida del piano di rilancio: focus sul prodotto, crescita commerciale in Europa e consolidamento della presenza globale. Il rientro nel motorsport si inserisce come pilastro di una strategia industriale di lungo periodo. All’evento ha partecipato anche Miki Biasion, che insieme a Zerbi ha presentato la Ypsilon Rally2 HF Integrale, progetto di punta di una gamma rally completa, pensata per accompagnare l’evoluzione del brand e sostenere lo sviluppo futuro di Lancia.

Roberta Zerbi ha dichiarato: “Il Salone di Bruxelles rappresenta un momento importante per raccontare lo stato di avanzamento del percorso di rilancio di Lancia e le priorità che guideranno il brand nel 2026. Stiamo lavorando su uno sviluppo solido e strutturato, che unisce crescita commerciale, rafforzamento della rete europea e un rinnovato impegno nel motorsport. Il ritorno nel WRC2 è parte di questa visione: una scelta strategica, coerente con il nostro DNA, che accompagna l’evoluzione del marchio e ne sostiene le ambizioni future.”

Miki Biasion ha commentato: “Se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme al team di Lancia e di Stellantis Motorsport nella messa a punto della famiglia HF, sia nelle versioni da gara che in quelle stradali, a conferma che un glorioso passato sportivo possa ancora essere fonte di ispirazione per il futuro.”

Il progetto Lancia WRC2 nasce in Stellantis Motorsport e adotta un’impostazione industriale e tecnica condivisa con gli altri programmi rally del Gruppo. La Ypsilon Rally2 HF Integrale è un modello inedito, sviluppato attraverso un articolato piano di test su asfalto e sterrato tra strade alpine e il circuito di Balocco, con l’obiettivo di diventare un riferimento nella categoria Rally2. Il debutto ufficiale nel WRC2 è previsto nel 2026 con almeno otto gare, a partire dal Monte-Carlo, affiancate da presenze nell’ERC e nei principali campionati nazionali. Il forte riscontro commerciale è confermato da oltre 50 vetture già ordinate. La Rally2 HF Integrale guida una gamma rally completa e riflette una strategia di crescita che unisce motorsport, prodotto stradale e sviluppo internazionale della rete commerciale.