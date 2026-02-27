Classifica auto globale 2025: tre colossi cinesi entrano tra i primi dieci

La Cina (da un bel po’ ormai) ha smesso di rincorrere e ha iniziato a dettare il passo. Nella classifica globale dei costruttori automobilistici, elaborata dalla testata Cls sulla base dei dati ufficiali 2025, tre gruppi cinesi si piazzano stabilmente tra i primi dieci al mondo. Non un risultato facilone.

Non si tratta di outsider fortunati, ma di BYD, SAIC e Geely. Quest’ultimo, proprietario di Volvo e Polestar, entra per la prima volta nella top ten mondiale. Un primato che certifica quanto il peso dell’industria automobilistica cinese non sia più una promessa, ma una realtà consolidata.

Le prime posizioni, per ora, restano saldamente occidentali e giapponesi. Toyota comanda con 11,32 milioni di veicoli venduti e una crescita del 4,65% rispetto al 2024, confermandosi leader mondiale per il sesto anno consecutivo. Dietro, Volkswagen tiene con 8,98 milioni di unità, anche se in lieve calo dello 0,51%. Medaglia di bronzo per Hyundai-Kia, con 7,27 milioni e un timido +0,6%, mentre General Motors risale al quarto posto grazie a 6,18 milioni di auto (+3%). Chiude il podio occidentale Stellantis, con 5,48 milioni di veicoli e un +1,27%, quasi un respiro di sollievo e non una vittoria.

Subito dietro, però, inizia la festa cinese. BYD scala una posizione e si piazza sesta con 4,6 milioni di unità vendute e una crescita del 7,7%. Il gruppo di Shenzhen, che controlla anche Denza, Yangwang e Fang Cheng Bao, sorpassa nientemeno che Ford, scivolata all’ottavo posto con un calo dell’1,7% a 4,4 milioni di mezzi. Al settimo posto resiste SAIC, con 4,51 milioni di veicoli e il marchio britannico MG tra le sue fila.

Ma è Geely a fare la sorpresa più rumorosa tra i brand cinesi: con 4,12 milioni di auto commercializzate e una crescita esplosiva del 26%, il gruppo di Hangzhou conquista la nona posizione, scalando due gradini in un solo anno. A pagare il conto è Honda, decima con 3,52 milioni di unità e un calo preoccupante del 7,5%.