DS Automobiles: il giovane pilota Taylor Barnard si unisce al team di Formula E

Taylor Barnard, il più giovane pilota nella storia della Formula E a prendere parte a un E-Prix (Monaco 2024, 14°), a conquistare punti (Berlino 2024, 10° e 8°), a salire sul podio (3° a San Paolo 2025) e a ottenere la pole position (2° a Gedda 2025), sarà il nuovo compagno di squadra di Maximilian Günther in DS PENSKE. Con soli 19 E-Prix disputati – tre nella stagione 10 e sedici nella stagione 11 – Barnard ha già collezionato cinque podi e due pole position. Il giovane talento inizierà la stagione 12 dell’ABB FIA Formula E Championship al volante della DS E-TENSE FE25, sviluppata da DS Performance, pronto a confermare il suo straordinario potenziale nel campionato elettrico.

Taylor Barnard, reduce da una stagione d’esordio da record in Formula E, si unisce a DS Automobiles

Pilota deciso e capace di compiere sorpassi magnifici, il più giovane in griglia di partenza, di soli 21 anni, avrà a disposizione un’auto ultra competitiva e avrà la missione di mettere in luce la tecnologia elettrica di DS Automobiles sui circuiti di Formula E di tutto il mondo. Con una formazione composta da Taylor Barnard e Maximilian Günther (che ha conquistato due vittorie e due pole position nella stagione 11), DS Automobiles punta a consolidare il suo brillante curriculum con più vittorie e ad ampliare la sua collezione di titoli mondiali.

Dopo tre stagioni al timone della squadra franco-americana e alcuni eccellenti risultati dal 2022 al 2025 (otto podi, una vittoria e tre pole position), l’unico due volte campione del mondo Jean-Éric Vergne e DS PENSKE hanno deciso di separarsi. Si conclude così una magnifica storia sportiva e umana tra “Jev” e DS Automobiles, che ha contribuito ad elevare il marchio in tutto il mondo. Nel corso di otto stagioni, gli incredibili risultati condivisi includono due titoli a squadre, un titolo piloti, sei vittorie, 25 podi e 11 pole position.

I test ufficiali in vista della dodicesima stagione si svolgeranno a Valencia, in Spagna, dal 27 al 31 ottobre, mentre la prima gara avrà luogo a San Paolo (Brasile) il 6 dicembre.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “Siamo lieti di dare il benvenuto al giovane prodigio della Formula E nel nostro team! La sua giovinezza, il suo talento e la sua motivazione saranno qualità essenziali per aiutarlo a conquistare qualche podio e a entrare tra i leader di questa nuova stagione che sta per iniziare. Sono sicuro che formerà un team fantastico con Max e riuscirà a sfruttare al meglio la nostra DS E-TENSE FE25. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare l’unico due volte campione di Formula E, con cui è stato un vero piacere lavorare per otto stagioni. La competenza e l’impegno di Jean-Éric hanno dato un enorme contributo a tutto ciò che abbiamo realizzato come marchio. Questa collaborazione incredibilmente produttiva tra “Jev” e DS Automobiles scriverà sicuramente un capitolo importante nella storia della Formula E.”

Taylor Barnard: “Sono felice di unirmi a DS PENSKE per la stagione 12. Il team ha una solida esperienza in Formula E e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Max per puntare a risultati di alto livello! La Formula E è una competizione unica; ora mi sento pronto a proseguire su questa strada e a lottare per le prime posizioni!”