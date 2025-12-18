La nuova Opel Astra in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles 2026

Opel aprirà il 2026 con la stessa carica, scegliendo una cornice d’eccezione: il Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio. Alla 102ª edizione della rassegna internazionale debuttano in anteprima mondiale la nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer. Le compatte bestseller di origine tedesca si presentano con uno stile ancora più incisivo e soluzioni tecnologiche avanzate, come i nuovi fari anteriori Blitz a firma luminosa continua, il Vizor aggiornato e l’innovativo sistema di illuminazione adattiva Intelli-Lux HD, unico nel segmento.

Stile ancora più incisivo e soluzioni tecnologiche avanzate per la nuova Opel Astra

La nuova Opel Astra integra inoltre elementi stilistici e concettuali della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, che tornerà a collegare mondo digitale e reale nel Padiglione 5. Accanto a lei, spazio alla nuova Opel Mokka GSE, già ordinabile: premiata con il Volante d’Oro 2025, rappresenta l’essenza del Grand Sport Electric e, con 207 kW (281 CV), è la Opel elettrica di serie più veloce, ispirata direttamente al DNA del rally.

“Nel 2026 festeggeremo 90 anni di compatte Opel. Questa storia di successo guarda al futuro. Ecco perché presenteremo le nostre nuove Astra e Astra Sports Tourer a Bruxelles all’inizio dell’anno. Conquisteranno con le loro tecnologie innovative e un design ancora più accattivante. Proprio come la nuova Mokka GSE, dimostrano come trasformiamo idee visionarie in realtà. Venite a trovarci al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 e scopritelo di persona”, afferma Florian Huettl CEO di Opel.

I visitatori potranno scoprire anche altri modelli Opel al Brussels Expo, tra cui il nuovo Grandland Electric AWD, il primo veicolo elettrico a trazione integrale di Opel. La gamma elettrica sarà completata dalla versione ad autonomia estesa di Opel Frontera Electric e dalla city car Opel Corsa, la più venduta. Un’edizione speciale di Opel Vivaro Sportive mette in mostra versatilità e stile sportivo. Il Vivaro sarà esposto nell’area Stellantis Pro One, adiacente allo stand Opel.

Le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer, progettate, sviluppate e prodotte a Rüsselsheim, saranno presto presentate in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 con un design ancora più incisivo e tecnologie e comfort migliorati. Tra gli elementi distintivi di questo nuovo look, per la prima volta e in modo permanente, il logo Opel Blitz illuminato nel Vizor ridisegnato, oltre alla bussola Opel. Il frontale si ispira chiaramente alla concept car ad alte prestazioni Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Un’altra caratteristica unica nel segmento delle compatte è la tecnologia di illuminazione utilizzata su entrambi i lati del Vizor. Ispirato al SUV premium Opel Grandland, il sistema di illuminazione adattiva e antiriflesso Intelli-Lux HD, con oltre 50.000 elementi, è ora disponibile per la prima volta su Astra e Astra Sports Tourer.

Anche gli interni adottano questo nuovo design. Anche la versione base sarà dotata di serie dei sedili Intelli-Seats, sviluppati appositamente da Opel, con ritagli ergonomici, una novità per Astra. Inoltre, ingegneri e designer sono rimasti fedeli all’approccio “Greenovation” di Opel: gli interni della nuova Astra sono realizzati al 100% con materiali riciclati. Dotata di una batteria da 58 kWh, Astra Electric offre un’autonomia fino a 454 chilometri a zero emissioni locali (WLTP ), 34 chilometri in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il modello offre per la prima volta la tecnologia V2L (Vehicle to Load), che consente di ricaricare dispositivi esterni, come le biciclette elettriche, senza una fonte di alimentazione aggiuntiva.

Il futuro del marchio ad alte prestazioni GSE è incarnato dall’ultima concept car di Rüsselsheim. Con 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo simboleggia le prestazioni puramente elettriche e sottolinea l’impegno di Opel nel segmento delle piccole. È la prima concept car phygital del marchio, che fonde il mondo digitale e quello reale. I visitatori possono ammirare la concept car nel suo display a grandezza naturale e vivere un’esperienza virtuale in Gran Turismo 7 , uno dei simulatori di guida più importanti al mondo.

Anche la nuova Mokka GSE, già disponibile per l’ordine, promette momenti OMG! GSE. Porta lo spirito della Mokka GSE Rally nella vita di tutti i giorni. Con 207 kW (281 CV), è potente quanto la sua controparte da rally. Grazie a una coppia istantanea di 345 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Con una velocità massima di 200 km/h, è la Opel di serie completamente elettrica più veloce. Una tecnologia sofisticata, ispirata anch’essa alla vettura da rally, contribuisce alle sue prestazioni eccezionali: un differenziale autobloccante Torsen multidisco, un telaio con assali appositamente progettati e nuovi ammortizzatori idraulici. Anche tutti i componenti ad alta tensione provengono dalla Mokka GSE Rally. Questo veicolo elettrico di serie ha impressionato esperti e pubblico, vincendo il premio “Volante d’Oro 2025” nella categoria “Migliore Piccola Auto”.