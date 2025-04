Opel Vivaro Electric Sportive: aperti gli ordini in Europa

Opel Vivaro Electric non è solo un veicolo versatile adatto a quasi ogni impiego, ma è anche il biglietto da visita perfetto per qualsiasi azienda. Il nuovo Opel Vivaro Electric Sportive, ora disponibile per l’ordine, garantisce ancora di più questo aspetto. Grazie ai suoi dettagli di design caratteristici, cattura l’attenzione in ogni tragitto casa-lavoro. Inoltre, il furgone lungo 4,98 metri e alto circa 1,90 metri, perfettamente adatto al parcheggio sotterraneo, offre di serie in questa edizione speciale numerosi pacchetti con numerose dotazioni tecnologiche e di comfort.

Al via gli ordini per Opel Vivaro Electric Sportive

Opel Vivaro Electric Sportive, con il suo motore elettrico da 100 kW (136 CV) dall’equipaggiamento accattivante e la batteria da 75 kWh, può essere ordinato come furgone con prezzi che in Germania partono da soli 48.500 euro netti e come cabina doppia a partire da 51.500 euro netti.

Opel Vivaro Electric Sportive risplende dall’esterno con i suoi caratteristici adesivi per veicoli. Il motivo a strisce sportive nere con un tocco giallo sul cofano si estende fino al frontale del marchio Opel Vizor. I fari a LED di serie e le luci diurne a LED assicurano la migliore visibilità. I paraurti, le maniglie delle portiere e la modanatura della porta scorrevole sono verniciati nello stesso colore della carrozzeria, mentre le calotte degli specchietti retrovisori esterni e le modanature laterali sono nere. Il motivo, che corre anche lungo i lati fino ai passaruota posteriori, riprende il design sportivo a strisce del cofano.

I cerchi in lega da 17 pollici di Opel Vivaro Electric Sportive sottolineano l’aspetto di alta qualità. Anche gli interni sono caratterizzati dal motto “Black is beautiful”: sia la plancia che i pannelli delle portiere sono neri. Un ulteriore vantaggio per i conducenti di Opel Vivaro Electric Sportive sono i numerosi pacchetti aggiuntivi già inclusi di serie nell’edizione speciale. Dotati di numerosi dettagli tecnici e di comfort, rendono gli spostamenti quotidiani più facili, sicuri e rilassanti.

Il pacchetto “Sight & Light” con fendinebbia e specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili aumenta non solo la sicurezza, ma anche la praticità d’uso grazie alla presa da 12 volt nel vano portaoggetti e sul montante D lato conducente. Un highlight della versione “Sportive” è il pacchetto “Dynamic Surround View” con specchietto retrovisore digitale. Il sistema è composto da due telecamere, una sopra le portiere posteriori e l’altra sotto lo specchietto retrovisore lato passeggero.

Le immagini catturate dalle telecamere vengono visualizzate sullo schermo digitale. Durante la guida, il conducente ha una visione d’insieme della zona dietro la parte posteriore del Vivaro; Se attiva la leva degli indicatori di direzione, riesce a vedere l’angolo cieco normalmente laterale sul lato del passeggero. Rispetto agli specchietti tradizionali, il sistema offre una panoramica migliore e più completa.

L’intero abitacolo è progettato per essere altamente ergonomico. Con il pacchetto “Connect Nav”, i conducenti di Vivaro Electric Sportive hanno accesso al sistema audio IVI di alta qualità. È possibile pianificare i percorsi utilizzando il sistema di navigazione con schermo touchscreen da 10 pollici. Inoltre, il display digitale a colori da 10 pollici fornisce al conducente tutte le informazioni importanti. Il comfort di un’auto è garantito anche dalle caratteristiche incluse nel pacchetto “Comfort”, come il climatizzatore automatico bizona, la base di ricarica induttiva per la ricarica wireless di smartphone compatibili, il sistema di accesso senza chiave e il volante in pelle riscaldato. Il pacchetto “Inverno” con riscaldamento dei sedili per tutti i sedili della prima fila aumenta ulteriormente il fattore benessere nelle giornate fredde.

Nel furgone e nella cabina doppia, il sedile del conducente regolabile in altezza con supporto lombare e bracciolo rende il viaggio ancora più rilassante. Il sedile passeggero doppio FlexCargo, di serie anche nel furgone “Sportive”, amplia lo spazio di carico grazie alla funzione di carico passante. Anche il vano posteriore è dotato di illuminazione a LED migliorata.

In questo modo, Opel Vivaro Electric Sportive non è solo ben equipaggiato, ma è anche sempre affidabile nei lunghi viaggi. Grazie alla batteria da 75 kWh, consente autonomie locali senza emissioni fino a 352 chilometri senza ricarica (secondo WLTP 1 ). E se il furgone elettrico avesse bisogno di una sferzata di energia, può essere ricaricato rapidamente con corrente alternata tramite il caricabatterie di bordo trifase standard da 11 kW. In una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW, è necessaria una “pausa” di circa 45 minuti per caricare l’80 percento della capacità della batteria. Nonostante tutto questo, questo veicolo commerciale multiuso non scende a compromessi nemmeno quando si tratta di trasportare carichi: il furgone Vivaro Electric offre fino a 5,8 metri cubi di volume di carico e fino a una tonnellata di carico utile.