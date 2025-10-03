Citroën Berlingo Van XTR Special Series: look dinamico e deciso e più comfort con la nuova serie speciale

Citroën, punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali leggeri, rafforza la propria offerta per i professionisti introducendo la serie speciale XTR sui modelli Berlingo Van ed ë-Berlingo Van. Questa nuova versione porta un approccio rinnovato, unendo stile deciso, comfort superiore e funzioni di sicurezza evolute. Leader europeo con una quota del 14,6% nel segmento C-Van ad agosto 2025 e con risultati positivi anche in Italia, il marchio arricchisce il modello con tecnologie moderne e una modularità studiata per le esigenze quotidiane.

Citroën Berlingo Van XTR si rivolge a professionisti, artigiani e piccole imprese che cercano affidabilità, praticità e un design distintivo

Proposto sia con motorizzazioni tradizionali sia elettriche, il Citroën Berlingo Van XTR si rivolge a professionisti, artigiani e piccole imprese che cercano affidabilità, praticità e un design distintivo capace di unire funzionalità e modernità. La nuova serie XTR del Citroën Berlingo si distingue per un look dinamico e avventuroso, pensato per la città ma pronto anche a contesti più impegnativi. Il frontale riprende lo stile delle versioni passenger e integra uno skidplate protettivo, mentre fari Eco-LED e fendinebbia migliorano la visibilità. I dettagli estetici sono arricchiti da tocchi di rosso André su cofano e protezioni, maniglie e specchietti neri lucidi e cerchi in lega Onyx da 16 pollici.

L’abitacolo, disponibile nella variante M con cabina Extenso, offre tre posti e grande modularità grazie alla panchetta trasformabile, perfetta per gestire carichi lunghi. Non mancano dotazioni tecnologiche come il sistema Surround Vision con telecamere a 360°, sedili Advanced Comfort, doppio schermo digitale da 10” e connettività wireless, il tutto completato da avanzati ausili alla guida e da un isolamento acustico superiore.

Progettato per chi vive la strada ogni giorno, dal mondo dell’edilizia alle consegne urbane fino ai liberi professionisti, il nuovo Citroën Berlingo Van XTR abbina dimensioni compatte — 4,4 metri di lunghezza per 1,85 di larghezza — a una grande capacità di carico. Con la cabina Extenso il volume passa da 3,3 a 3,8 m³, mentre la portata arriva a 650 kg con il diesel e a 800 kg nella versione elettrica.

L’offerta motori comprende due varianti diesel, da 100 CV manuale e 130 CV automatico, oltre all’ë-Berlingo 100% elettrico con 136 CV, batteria da 50 kWh e autonomia fino a 337 km WLTP. I prezzi partono da 24.650 euro per i modelli termici e da 33.150 euro per la versione a zero emissioni.