Nuova Peugeot 208: ecco come sarà il design dell’auto più attesa del 2027

Nuova Peugeot 208 è la futura generazione della berlina compatta della casa del leone il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027. Secondo quanto trapelato fino ad oggi e secondo quanto raccontato dallo stesso numero uno di Peugeot, l’amministratore delegato Alain Favey, la futura generazione della 208 sarà un’auto molto diversa dal modello attuale. La nuova versione sarà infatti chiaramente ispirata al recente concept Peugeot Polygon.

Il design della nuova Peugeot 208 sarà totalmente diverso dal modello attuale

Sulla base di quanto trapelato fino ad oggi e di alcune dichiarazioni in esclusiva rese da Alain Favey stesso, il famoso magazine inglese AutoExpress ha fatto realizzare dal creatore digitale Avarvarii un render in cui viene ipotizzato quello che potrebbe essere il rinnovato look della nuova Peugeot 208.

La nuova Peugeot 208 sarà la prima vettura a debuttare sulla piattaforma STLA Small, inaugurando una nuova era per il marchio in termini di mobilità elettrica. “Sarà lanciata come BEV – ha spiegato il CEO del brand, Alain Favey – abbiamo già introdotto per primi la STLA Medium con la 3008. Il nostro obiettivo è portare innovazione tra i principali marchi europei”.

Questa generazione della 208 sarà completamente diversa rispetto all’attuale, combinando una maneggevolezza senza precedenti con interni più spaziosi, grazie anche alla tecnologia steer by wire, che collega sterzo e ruote tramite impulsi digitali. Favey ha sottolineato come l’urbanizzazione crescente richieda auto compatte all’esterno ma accoglienti all’interno, una sfida che Peugeot sta esplorando con il concept Polygon.

Il peso della nuova Peugeot 208 sarà ridotto, migliorando efficienza e riciclabilità, grazie al lavoro del capo ingegnere Ned Curic e del suo team. Il concept anticipa anche alcuni elementi stilistici delle future Peugeot, come la firma luminosa orizzontale a tre linee e il posteriore con luci rosse ben definite.

“Vogliamo fondere modernità e tradizione, usando elementi storici per progettare il futuro”, ha aggiunto Favey. La possibilità di una versione ibrida non è esclusa, e non si esclude che la nuova 208 possa affiancare l’attuale generazione termica fino a esaurimento della domanda. Sul nome, il CEO ha sorriso alla domanda se si chiamerà 209, lasciando aperta la porta a un cambiamento generazionale.