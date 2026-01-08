Citroën cresce del 18% nel 2025 in Brasile: miglior risultato degli ultimi 11 anni

Citroën in Brasile archivia il 2025 con risultati particolarmente positivi, segnando il primo anno completo di commercializzazione della famiglia C-Cubed e confermando la bontà della strategia avviata negli ultimi anni. Il marchio ha registrato una crescita dei volumi pari al 18% rispetto al 2024, raggiungendo il miglior risultato di vendita degli ultimi undici anni. Nel corso dell’anno sono state immatricolate quasi 40.000 vetture, corrispondenti a una quota di mercato complessiva dell’1,6% da inizio anno.

Citroën ha registrato circa 40.000 unità vendute in Brasile tra gennaio e dicembre dello scorso anno

Particolarmente significativo l’andamento del mese di dicembre, che si è distinto come il migliore dell’intero esercizio: con oltre 5.000 unità vendute, la casa francese ha toccato una quota di mercato dell’1,9%, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato. Questi risultati testimoniano l’efficacia della gamma C-Cubed, introdotta nel 2022 con il lancio della nuova Citroën C3, ampliata nel 2023 con Aircross e definitivamente consolidata nel 2024 dall’arrivo di Basalt, modelli che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del brand.

Lo scorso anno, la Citroën Basalt ha rappresentato circa il 50% delle vendite del marchio, con quasi 20.000 unità, rafforzando il suo ruolo centrale nelle prestazioni annuali e posizionandosi come il SUV più conveniente sul mercato nazionale.

Advertisement

Conoscendo il Brasile e il profilo del consumatore locale, La casa francese ha rafforzato il suo legame con il pubblico ampliando la gamma 2026 con le nuove versioni XTR per Aircross, l’unico SUV fino a 7 posti, e C3, oltre alla Dark Edition per Citroën Basalt. “Ampliando il portafoglio con queste versioni, riaffermiamo il successo della nostra strategia: ascoltare il cliente e tradurre le sue preferenze in prodotti pertinenti, con design, comfort e innovazione caratteristici del marchio, preservando al contempo l’accessibilità già nota ai nostri clienti”, sottolinea Pedro Silva, Responsabile Citroën per il Sud America.

Oltre ai risultati commerciali, Citroën ha celebrato la produzione di 1 milione di veicoli presso lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real, tra cui 100.000 unità della C3. La Basalt è stata scelta come l’auto più economica dell’anno dalla classifica Folha Mauá, con 24,2 km/l in autostrada (a 90 km/h) e 14,3 km/l in città.

Advertisement

In termini di comunicazione, l’edizione “Tardezinha 10 anos com o Thiaguinho”, piattaforma principale del marchio per il 2025, ha coronato l’anno: in qualità di sponsor e auto ufficiale, Citroën ha raggiunto più di 45 milioni di persone in tutto il Brasile attraverso i social media, le dirette e gli spettacoli, rafforzando ulteriormente la sua vicinanza e il suo legame con i brasiliani.