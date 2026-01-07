Alfa Romeo Cassino: il 2025 è stato il peggior anno dal 1972

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi Alfa Romeo e lo stabilimento di Cassino sono state tra le maggiori vittime forse insieme ad Abarth della strategia sull’elettrico di Stellantis che è risultata essere troppo avventata. Il 2025 che si è da poco concluso è stato un anno davvero negativo. In attesa di statistiche precise secondo previsioni la produzione di auto non avrebbe superato le 17 mila unità. Si tratta di un numero bassissimo rispetto a quanto avveniva solo pochi anni fa. Basti pensare che nel 2017 dalla fabbrica ciociara di Stellantis uscirono 135 mila auto.

Alfa Romeo Cassino: mai così male dal 1972 e il 2026 potrebbe essere molto peggio

Bisogna tornare indietro di molto nel tempo, addirittura al 1972 per trovare un dato altrettanto negativo. Purtroppo si teme che il 2026 possa essere decisamente peggio per Alfa Romeo Cassino. Solo nel 2023 la produzione era stata di 49 mila unità, un numero che oggi appare quasi come un sogno. Ovviamente la stampa locale inizia a domandarsi che fine farà la fabbrica che appare sempre più come un guscio vuoto come ad esempio dicono su LeggoCassino. Quello che molti si domandano è cosa accadrà in concreto nei prossimi due anni con le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio in attesa delle future generazioni che sembrano ancora lontane.

Qualcuno ipotizza l’ennesimo restyling per aumentare un po’ le loro vendite che altrimenti rischiano seriamente di scendere più del previsto. Insomma una situazione molto delicata che rischia di diventare davvero esplosiva nel corso dei prossimi mesi se la situazione dovesse precipitare a causa di una domanda sempre più bassa. Ricordiamo che nella fabbrica viene prodotto anche il SUV Maserati Grecale che però sta raccogliendo molto meno di quanto previsto e anche questo finisce per penalizzare e non di poco lo stabilimento Alfa Romeo Cassino che nel frattempo ha detto addio a circa 1.500 dipendenti solo negli ultimi 4 anni.