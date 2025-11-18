Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ecco quando vedremo le prime edizioni speciali con motore a benzina e prezzo appetitoso

Alfa Romeo Giulia e Stelvio vivranno più a lungo del previsto. Le attuali generazioni sono state infatti confermate fino alla fine del 2027. Per ammazzare il tempo della lunga attesa delle nuove versioni che arriveranno tra fine 2027 e il 2028, Alfa Romeo ha già fatto sapere che lancerà sul mercato diverse edizioni speciali delle sue due vetture rigorosamente con motore termico e prezzo appetitoso. Si tratterà insomma di un modo per mantenere alta l’attenzione e ringraziare nel frattempo gli alfisti per l’attesa prolungata per le nuove generazioni a causa della decisione di realizzare anche versioni con motore a combustione e non solo elettriche come era stato stabilito all’inizio dall’ex CEO Imparato sotto i dettami dell’allora boss di Stellantis Carlos Tavares.

In primavera potrebbero arrivare le prime novità relative alle famose edizioni speciali di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

A quanto pare non si tratterà di una sola edizione speciale ma ne dovrebbero arrivare diverse. Probabilmente saranno equamente divise tra il 2026 e il 2027. Quello che in tanti si stanno domandando in queste settimane è quando saranno svelati le prime versioni speciali di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. E’ probabile che le prime novità interessanti le avremo già nel corso della prossima primavera. Al momento non sappiamo altro. Di certo si tratterà di versioni che faranno battere il cuore degli alfisti più sfegatati con il ritorno in produzione anche delle versioni top di gamma quadrifoglio che sicuramente saranno coinvolte nelle future edizioni speciali.

Tra queste edizioni speciali e limitate ci dovrebbero essere anche le famose Alfa Romeo Giulia e Stelvio Luna Rossa già anticipate in fase di presentazione della partnership. Ma come detto ne arriveranno anche altre in attesa di avere notizie più precise sulle future generazioni che nasceranno su piattaforma STLA Large saranno prodotte sempre a Cassino e a quanto pare saranno abbastanza diverse dai modelli attuali nel design e anche nelle dimensioni crescendo leggermente rispetto ad oggi.