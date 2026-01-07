Leapmotor ha iniziato benissimo la sua avventura in Brasile nel 2025

I dati parlano chiaro: nel corso dell’ultimo anno il mercato brasiliano ha vissuto una fase di rinnovamento, segnata dall’ingresso di Leapmotor e da risultati commerciali incoraggianti. Il marchio ha fatto il suo debutto ufficiale in Brasile il 4 novembre e, in poche settimane, ha dimostrato una capacità di penetrazione significativa. A fine 2025, Leapmotor ha superato le 1.200 unità vendute in Brasile, registrando un ritmo medio superiore alle 21 vetture immatricolate ogni giorno. Una performance che testimonia l’interesse del pubblico e pone le basi per uno sviluppo ulteriore nel mercato locale.

“La rapida risposta dei consumatori dimostra la fiducia del nostro pubblico nelle auto elettrificate di Leapmotor, l’unico marchio cinese a debuttare in Brasile con 50 anni di esperienza nel nostro mercato. L’esperienza di Stellantis nella regione è stata senza dubbio un fattore di differenziazione importante in questa fase di implementazione del marchio nel Paese”, afferma Felipe Daemon, responsabile di Leapmotor in Sud America.

Il grande SUV C10 è stato il primo modello del marchio ad arrivare in Brasile, sia in versione elettrica che ultra-ibrida, con l’innovativa tecnologia REEV. Unica auto in vendita nel Paese dotata di questa soluzione, la C10 Ultra-Hybrid unisce l’esperienza di guida esclusivamente elettrica alla libertà di ricaricare o fare rifornimento, offrendo ai clienti il ​​meglio di entrambi i mondi.

Oltre alla C10, Leapmotor ha avviato le prevendite della B10. Questo SUV di medie dimensioni è disponibile in versione elettrica, con le prime unità che saranno consegnate ai clienti all’inizio di quest’anno. Tutti i modelli Leapmotor in Brasile offrono un pacchetto completo di dotazioni di sicurezza e comfort, tra cui sette airbag, il sistema di guida semi-autonoma Leap Pilot e la connettività remota con gli smartphone tramite un’app esclusiva. Nel settembre 2025, Leapmotor ha raggiunto il traguardo mondiale di un milione di auto prodotte e ha concluso l’anno scorso con oltre 500.000 veicoli venduti in tutto il mondo.