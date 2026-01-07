Citroën Berlingo è stato il furgone più venduto nel Regno Unito

Secondo i più recenti dati sulle immatricolazioni dei veicoli commerciali, diffusi oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders, nel 2025 il Citroën Berlingo Van si è confermato come il furgone di piccole dimensioni più venduto nel mercato del Regno Unito. Le statistiche evidenziano una performance particolarmente positiva per il marchio francese, che ha registrato risultati rilevanti anche nel settore della mobilità elettrica. Nello stesso periodo, Citroën ha infatti incrementato le vendite di vetture elettriche del 36%, dimostrando una crescita solida e coerente con la transizione verso soluzioni di trasporto più sostenibili e rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo complessivo.

Citroën Berlingo Van è stato il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito lo scorso anno

Il successo di Berlingo Van presso le PMI (piccole e medie imprese) e come veicolo di flotta importante ha fatto sì che fosse il furgone più venduto nel Regno Unito lo scorso anno, con 9.487 unità vendute. Citroën ha anche registrato una crescita del 36% nelle vendite di auto elettriche nel 2025. Lo scorso anno, il marchio ha lanciato ë-C3 e ë-C3 Aircross, le cui consegne sono già iniziate. ë-C5 Aircross è finalista al premio Auto Europea dell’Anno 2026, con le prime consegne previste per la fine di questo trimestre.

Berlingo Van fa parte della gamma di furgoni Citroën, che comprende anche la soluzione Ami Cargo, ë-C3 Van, Dispatch e Relay. L’intera gamma è disponibile in una variante completamente elettrica, il che significa che Citroën offre ora la gamma di veicoli commerciali elettrici più completa del Regno Unito. ë-Berlingo Van è prodotto a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito. Citroën, insieme ai suoi marchi gemelli Stellantis, è l’unico marchio a produrre veicoli commerciali leggeri in serie nel Regno Unito.

Advertisement

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Berlingo Van è un pilastro delle PMI in tutto il Paese da oltre due decenni e sono lieto che abbia conquistato il primo posto nel 2025. Berlingo Van fa parte della nostra gamma di 5 furgoni, ognuno dei quali è progettato per offrire soluzioni comode e pratiche alle esigenze delle aziende in tutto il Paese. Le eccezionali prestazioni sia di Berlingo Van che della nostra gamma elettrica in continua espansione evidenziano l’efficacia dei nostri prodotti nel rapporto con i clienti”.