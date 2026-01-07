L’Abarth 600e resiste all’assalto delle hot hatch termiche ed elettriche nella drag race?

Nella più recente drag race organizzata da quelli di carwow vengono messe a confronto alcune hot hatch, variamente alimentate. Si spazia dall’Abarth 600e alla Alpine A290, passando per la Ford Fiesta ST, la Volkswagen Polo GTI e la Mini WC. Come avrete notato, sono auto abbastanza diverse fra loro, ma le accumuna il temperamento brillante e un prezzo sotto le 40 mila sterline, nel Regno Unito, dove è stato organizzato il match multiplo.

A pochi sarebbe venuto in mente di allestire un confronto del genere sul quarto di miglio con partenza da fermo, ma agli amici d’oltremanica piace rompere le convenzioni. Ne deriva, anche in questo caso, una gara di accelerazione che tiene incollati allo schermo. Protagoniste dell’azione sono delle piccole auto a benzina ed elettriche. Come al solito non vi diciamo nulla sull’esito del confronto. Ci limitiamo a fare una semplice sintesi delle caratteristiche principali dei mezzi coinvolti nella drag race.

Partiamo dalla Ford Fiesta ST, spinta da un motore 1.5 turbo a 3 cilindri da 200 cavalli e 320 Nm di coppia. Questa forza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Il peso da muovere è di 1.283 chilogrammi a secco: il migliore del gruppo nella nostra drag race. Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per il serrato confronto, c’è la Volkswagen Polo GTI. Sotto il suo cofano pulsa un motore a 4 cilindri turbo da 2 litri, che eroga 207 cavalli di potenza massima, con un picco di coppia di 320 Nm. Qui l’energia giunge al suolo col supporto di un cambio automatico a 7 rapporti. La trazione, pure in questo caso, è anteriore. Il peso letto alla bilancia è pari a 1.296 chilogrammi.

Screen shot da video carwow

Altra contendente è la MINI Cooper JCW, alimentata da un cuore a 4 cilindri da 2 litri, potenziato da una turbina, che eroga 231 cavalli e 380 Nm di coppia. Tanto vigore giunge sulle ruote anteriori tramite un cambio automatico a 7 rapporti. Qui il corpo vettura pesa 1.330 chilogrammi. Prima elettrica del nostro parterre odierno è l’Alpine A290 GTS, mossa da un’unità alla spina da 220 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia. L’energia giunge al suolo pure in questo caso sulle sole ruote anteriori, muovendo un peso di 1.479 chilogrammi.

Chiude il cerchio l’Abarth 600e, anch’essa full electric, che svetta sul fronte della scuderia, con il suo motore alla spina da 280 cavalli di potenza massima e da 345 Nm di coppia motrice. Pure in questo caso la trazione è anteriore. Il peso è il più alto del gruppo, spingendosi a quota 1.640 chilogrammi. Basterà la superiore dotazione energetica a compensare il dato alla bilancia più infelice rispetto alle rivali? Vincerà la drag race una delle auto elettriche? O il successo andrà ad una delle endotermiche? Per avere le risposte, date un’occhiata al video. Buona visione!